AKOM | İstanbul'da 15 - 35 Kg yağmur kaydedildi



AKOM’un paylaştığı sağanak yağış raporuna göre, dün (Perşembe), İstanbul’un tamamını etkisi altına alan sağanakta, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 35 kg aralığında yağış kaydedildi. Yağışlar etkisini en fazla Küçükçekmece’de gösterirken, en az yağış ise Çatalca ve Kağıthane’de yaşandı.

SAĞANAK EN FAZLA KÜÇÜKÇEKMECE’DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yağış öncesi halihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara ve vatandaşlardar gelen, ihbarlara toplam 5 bin 489 personel, 2 bin 298 araç ve 1404 ekipmanla müdahale etti.

AKOM’dan paylaşılan verilere göre Kuvvetli gök gürültü sağanak yağış sonucunda kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde en fazla yağış; Küçükçekmece (33 kg/m2), Beylikdüzü (32 kg/m2) ve Hadımköy (31 kg/m2) istasyonlarında ölçüldü. Çatalca ve Kağıthane’de ise bu miktar 17 kg/m2.

AKŞAM SAATLERİNDE YER YER SAĞNAK BEKLENİYOR

Bugün gün boyu havada çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken akşam saatlerinden itibaren il genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor.