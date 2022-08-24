AKOM, İstanbul'u öğleden sonra için uyardı





AKOM bugün için İstanbul genelinde şiddetli yağmur uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor.

Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor.

Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi.

AKOM, Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.