AKP'li belediye trafik kazasını bile siyasete mal etti



AKP'li Başakşehir belediyesi trafik kazasını bile siyasete mal etti



İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Cilan’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından taziye mesajı yayınlayan AKP'li Başakşehir belediyesinin kullandığı üsluba tepki yağıyor. Bu arada feci kazanın meydana geldiği bölge için öğrencilerin daha önce yetkilileri uyardığı bildiriliyor.

AKP'li Başakşehir Belediyesi, ilçede meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için yayınladığı taziye mesajında büyükşehir belediyesine yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li Başakşehir Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Cilan’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.

Belediye, taziye mesajında kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olduğunu da belirtti. Belediye sonrasında paylaştığı mesajı sildi.

Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!

İstanbul’da Zeynep Cilan isimli üniversite öğrencisi, okulunun önünde otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cilan’ın arkadaşları ise ölümle sonuçlanan olayda ihmale tepki göstererek eylem düzenledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir’e bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İbn Haldun Üniversitesi’nin önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan hukuk bölümü ikinci öğretim öğrencisi Zeynep Cilan, yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Cilan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası Cilan’ın arkadaşları olay yerinde önlem alınması için talepte bulunduğunu dile getirdi. Kazanın yaşandığı bölgede aydınlatma ve diğer trafik önlemlerine ilişkin eksiklikler bulunduğu bilgisini aktaran üniversite öğrencileri, bu sorunlarla ilgili daha önce birçok yere başvuru yaptıklarını aktararak gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti.

Kazanın ardından bugün üniversitenin bahçesinde de öğrenciler bir eylem yaparak yaşananlara tepki gösterdi.