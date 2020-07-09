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AKUT, arama kurtarmanın Avrupa Birliği’ne girdi

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu’na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi oldu. 

09 Temmuz 2020 Perşembe 12:54
AKUT, arama kurtarmanın Avrupa Birliği’ne girdi

AKUT, arama kurtarmanın Avrupa Birliği’ne girdi

AKUT bu başarıları sonucu, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, ModEX kapsamında kentsel arama-kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildi. AKUT ayrıca, bunu başaran ilk Türk kentsel arama kurtarma ekibi oldu.

AKUT, 2018 yılında katıldığı ve beş yılda bir yenilenen Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu “INSARAG” yeniden değerlendirme sınavını, aynı zamanda gerçekleşen AB ModEX tatbikatında başarıyla tamamlamıştı. Böylece “Avrupa Sivil Koruma Mekanizması (EUCPM)’na Türkiye’den giren ilk kentsel arama-kurtarma ekibi olan AKUT; şimdi de bu mekanizma kapsamındaki “Avrupa Sivil Koruma Havuzu (ECPP)”na dahil oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT Başkanı Recep ŞalcıAvrupa Birliği (AB) gönüllü havuzuna dahil olabilmek için yoğun toplantılar ve prosedür hazırlama süreçlerinden geçtiklerini belirterek; “Bu yoğun çalışmaların meyvesini almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. INSARAG sınavını ModEX tatbikatında yenilemek, orada AKUT olarak takdir edilmek ve konsorsiyum ortaklığına davet edilmek… Bunların hepsi önemli birer duraktı ve bu duraklar bizi ECPP'ye getirdi. Tüm başarılarımızda olduğu gibi bu başarının mimarı da değerli gönüllülerimizdir. Hem Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nın hem de “Avrupa Sivil Koruma Havuzu”nun maddi ve manevi getirileri bulunmakta” dedi.

Konsorsiyuma ortak olma

2018’in Mart ayında, Bulgaristan'ın Montana kentinin ev sahipliği yaptığı AB ModEX tatbikatında INSARAG yenileme sınavını, Dernek tarihindeki en yoğun katılımlı yurtdışı faaliyetiyle başarıyla geçtiklerini anımsatan Şalcı; şunları söyledi: “Geldiğimiz aşamada, bu mekanizma ve havuza ülkemizden giren ilk arama-kurtarma kurumu olduk. Ve bu başarılarımız sonucu, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, ModEX kapsamında düzenlenecek kentsel arama kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildik. Ayrıca, bunu başaran ilk Türk kentsel arama kurtarma ekibi olduk. ”

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