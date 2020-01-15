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Altunizade Metrobüs istasyonu genişletildi

 İBB, Altunizade Metrobüs İstasyonu’ndaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için yeni indirme peronu ve merdiven inşa etti.

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:36
Altunizade Metrobüs istasyonu genişletildi

Altunizade Metrobüs istasyonu genişletildi

   İBB, Altunizade Metrobüs İstasyonu’ndaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için yeni indirme peronu ve merdiven inşa etti. Yamanevler - Çekmeköy Metrosu’nun açılmasıyla Altunizade’de günlük yolcu sayısı 17 binden 35 bine çıkmıştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yaşanan yoğunluğu azaltmak için istasyona ilave 300 metrekarelik yeni bir indirme peronu inşa etti. 

   Bu sayede istasyona yanaşan araç sayısı 5’ten 9’a yükseltildi. Ayrıca yolcuların perondan çıkıp metro istasyonuna ulaşabilecekleri yeni bir merdiven yapıldı. Vatandaşların istasyona giriş çıkışlarını rahatlatmak için ayrıca istasyona 5 adet turnike, 1 adet biletmatik ve 2 adet iade validatörü eklendi.Altunizade Metrobüs İstasyonu, Yamanevler - Çekmeköy Metro Hattı’nın devreye girmesiyle geçtiğimiz yıl 2 kat fazla yolcuya hizmet vermeye başladı. Metro hattının istasyona entegre olmasıyla günlük ortalama yolcu sayısı yüzde 105 artışla, 17 binden 35 bine çıktı. Yolcu artışından dolayı istasyonun yolcu bekleme alanı ve merdivenleri yetersiz hale gelmişti.

Anahtar Kelimeler:
İBBMetrobüsAltunizade
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