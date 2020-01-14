Ankara antlaşması vizesi nereden alınır?

Vize konusunda merak edilen ve akla gelen pek çok soru vardır. Bu başlık altında Ankara antlaşması vizesi nereden alınır? Ne kadar sermaye gerekir? Ne kadar sürede çıkar gibi soruların cevaplarına kesin olarak bir yanıt bulabileceksiniz.

Yurt dışında iş kurmak ve bu ülkeler üzerinden kuracağınız iş ile para kazanmak, istihdam etmek ve yatırım yapmak için yatırımcı vizesi almanız gerekmektedir. Yatırımcı vizesi alabilmek kolay değildir, iş kuracağınız ülke sizden bu konuda bir takım şartlar koşar. Bu şartlardan en önemlisi milyonlarca dolar parayı ülkeye sokmanız ve para transferi yapmanızı ister. Fakat bunun dışında bir yol daha vardır, bunun adı ise Ankara antlaşması vizesidir. Ankara antlaşması vizesi Avrupa ülkelerinde iş kurmak isteyen girişimci ve yatırımcılar için sermaye şartı koymamaktadır. Ankara antlaşması vizesinin bir diğer adı ise ECAA vizesidir. ECAA vizesi hakkında bilmeniz gereken temel şeyler şu şekilde sıralanabilir.

ECAA vizesi alabilmek için aranılan en temel 3 şart vardır. Bunlar; İngiltere’de kendi işinizi kurmak istemek, İngilizce bilgisine hakim olmak, iş fikri konusunda parlak bir fikre sahip olmak aranılan en temel şeylerin başında gelmektedir. Bu iş fikirleri pek çok farklı şekillerde olabilir; oto tamircisi, bayan kuaförü, avukat, boyacı, badanacı, temizlikçi, taksici, danışman, emlakçı, sıva ustası, oto yıkayıcısı, bahçıvan, cafe ve bar işletmecisi ve aklınıza gelen her türlü benzer iş sektörlerinde Ankara antlaşması vizesi alabilirsiniz.

Bu vizeye başvuru yapabilmek için TC vatandaşı olmak gerekir. 2009’a kadar sadece ingiltere’de olanlar için bu başvuru kabul edilirken bu tarihten sonra ise dışarıdan da başvuru alınmaya başlanmıştır. Kendinize en yakın İngiltere konsolosluğuna başvuruda bulunarak ECAA vizesine başvuru yapabilirsiniz.