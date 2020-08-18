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Anne İstanbulkart uygulamasına 40 bin başvuru

18 Ağustos 2020 Salı 13:14
Anne İstanbulkart uygulamasına 40 bin başvuru

Anne İstanbulkart uygulamasına 40 bin başvuru


İBB tarafından hayata geçirilen Anne İstanbulkart uygulamasına 1 ayda 40 bini aşkın başvuru yapıldı. Başvurular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) sorgulama servisleri üzerinden, online şekilde doğrulanıyor. İBB, sitemden teyit edilemeyen annelerin mağdur olmaması için manuel başvuru alımı gerçekleştiriyor. Manuel işlemler, toplam sayının binde 3'üne denk geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri arasında bulunan 0 – 4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren uygulamaya, 1 ay içerisinde toplam 40 bin 227 başvuru yapıldı. Anne İstanbulkart başvuru işlemlerini gerçekleştirirken herhangi bir belge talep etmeyen İBB, başvuru yapanların uygunluğunu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) sorgulama servisleri üzerinden, online şekilde doğruluyor.

MANUEL İŞLEMLER TOPLAM BAŞVURUNUN BİNDE 3'ÜNE DENK

İstanbul'da ikamet eden ve 4 yaş altı çocuğu olan annelere, başka hiç bir şarta bakılmaksızın, Anne İstanbulkart vermeyi hedefleyen İBB, boşanmış anneler içinNVİ'den bu doğrulamayı yapamıyor. İBB, bu durumdaki annelerin mağdur edilmemesi için başvuru esnasında aşağıdaki evrakları alarak, işlemi manuel olarak gerçekleştiriyor.

-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, kendi ve çocuğunun nüfus cüzdanı, 2 fotoğraf

-İkametgah bilgisi de eğer gözükmüyorsa İstanbul’da ikametgah ettiğini teyit için ikametgah belgesi

Bu şekilde manuel basılan anne kart sayısı, toplam başvuru sayısının binde 3'üne denk geliyor. İBB, söz konusu sürecin iyileştirilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüile birlikte çalışmalarına da devam ediyor.
 

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