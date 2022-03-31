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Aracın motoruna yuva yapan kedilere serviste müdahale

İstanbul Pendik'te bir aile, ciplerinin motor kısmını yuva yapan yavru kedileri çıkarmak için iki kez servisin yolunu tuttu. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan yavrular veterinere götürüldü.

31 Mart 2022 Perşembe 12:54
Aracın motoruna yuva yapan kedilere serviste müdahale

Aracın motoruna yuva yapan kedilere serviste müdahale


İstanbul Pendik'te yaşayan aile, geçtiğimiz günlerde arabalarının motor kısmından sesler gelmesi üzerine araçlarını servise götürdü. Servis sorumlusu cipin alt kısmında bulunan koruma kapağını açtı.

Sorumlu, motor kısmını yuva yapan iki yavru kediyi çıkarıp, araç sahiplerine teslim etti. Aile, yavruları annesinin yanına bıraktı. Fakat bir gün sonra aynı yerden tekrar sesler duyan aile, ikinci kez servisin yolunu tuttu.

Uzun uğraşlar sonucunda çıkarılan yavrular, kendilerini teslim alan araç sahipleri tarafından veterinere götürüldü.

Servis sorumlusu Hüseyin Ay, "Araç sahiplerine tavsiyemiz, araçlarına binmeden önce kontrol etsinler. Çünkü soğuk hava şartlarında çok kedi çıkarıyoruz araç motorları içerisinden.

O yüzden binmeden önce kaputun üzerine vursunlar. Hayvan dışarı çıksın. Kedi motorun içine giriyor. Onun sıcaklığıyla burada yatıyor. Araç çalışınca çıkma esnasında panikle sakatlanmalar olabiliyor. Araç kaputuna vurup bir iki saniye ya da dakika sonra araçlarını çalıştırsınlar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
KediAraç MotoruPendik
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