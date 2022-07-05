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Arıcılar, bin 900 yıllık kemeri kovan için tahrip etti

Arı kovanları için doğayla iç içe yaşayan bal üreticisi bir vatandaş, Bizans döneminden kalma tarihi kemerleri tahrip etmesi tepkilere neden oluyor.

05 Temmuz 2022 Salı 11:15
Arıcılar, bin 900 yıllık kemeri kovan için tahrip etti

Arıcılar, 1.900 yıllık kemeri kovan için tahrip etti



Ormanları, meraları ve yağlı tohum bitkilerinin ekildiği tarla yakınlarına kamp kuran arıcılar, bal üretmek için yoğun çaba harcarken, bir uyanığın tarihi kemerleri tahrip koyarak kovan koyması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Roma döneminde yapılan su kemerine 30 kovan dizen arıcılar, yapıya hasar verdi. Tarihi yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü.

İzmit'in Üçtepeler mevkisine, milattan sonra 2'nci yüzyılda, Roma İmparatoru Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius'un yaptırdığı su kemeri, Bizans ve Osmanlı döneminde de kullanıldı.


Zamana ve mevsimsel şartlara bağlı bir bölümü yıkılan, 50 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindeki su kemerinin üst kısmına arıcılar, 30 kovan dizdi.

Kovanların yerleştirilmesi sırasında tarihi yapının tahrip edildiği fark edildi.

Yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü. Hem altına hem de üzerine konulan tarihi taşlar ile kovanların sağlamlaştırıldığı gözlendi.

Yabani hayvanlar ile insanlardan kovanları korumak için tarihi yapının kullanıldığı düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:
ArıcılarBal üretimi
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