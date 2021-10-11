Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü
Sosyal medyada koronavirüs aşısı karşıtı çok sayıda paylaşım yapan KSÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin Covid-19'dan can verdi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevli aşı karşıtı akademisyen Dr. Ramazan Şadet Güvercin koronavirüsten hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüsten hayatını kaybetti.
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.