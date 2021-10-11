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Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü

Koronavirüse karşı verilen mücadelede, aşı karşıtları arasında yer alan Dr. Ramazan Şadet Güvercin, covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybetti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 21:04
Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü


Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü

Sosyal medyada koronavirüs aşısı karşıtı çok sayıda paylaşım yapan KSÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin Covid-19'dan can verdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevli aşı karşıtı akademisyen Dr. Ramazan Şadet Güvercin koronavirüsten hayatını kaybetti


Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.


 

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