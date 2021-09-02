Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Asya Kaplanı sivrisenekleri için ne yapmalı?

Saksı diplerine yerleşebilen, kurak havada bile üreyebilen Asya Kaplanı önlem alınmazsa çok hızlı yayılıp, halk sağlığını tehdit ediyor. 

02 Eylül 2021 Perşembe 06:44
Asya Kaplanı sivrisenekleri için ne yapmalı?

Asya Kaplanı sivrisenekleri için ne yapmalı?

 

 İBB, ‘Asya Kaplanı Sivrisineği’ ile mücadele eylem planını hazırladı. İBB ve Üniversiteler iş birliğinde 2-3 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde, ‘AEDES istilacı sivrisinekler’ kongresi gerçekleşecek. 

Dünyaya hızla yayılan, Türkiye’de de görülmeye başlayan Asya Kaplanı sivrisineği, ciddi hastalıklara yol açabiliyor. İthal edilen ürünler ve seyahatlerle yayılan bu tehlikeli türle mücadele için izlenecek yöntemlerin belirleneceği kongreye yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı katılacak.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Asya’dan İstanbul’a kadar gelen gündüz ısırmasıyla diğer türlerinden ayrılan Asya Kaplanı’nın yayılmasını önlemek için uluslararası kongre düzenliyor.  

Halk sağlığını tehdit eden vektörlerle savaşmak için Dünyada ilk defa bir yerel yönetimde kurulan Bilim Kurulu eylem planını oluşturacak. İBB Vektörle Mücadele Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Salih Bülent Alten önemli uyarılarda bulundu..

 BEBEKLER İÇİN TEHLİKE

Kaplana benzer çizgili hatlara sahip olduğu için ‘Asya Kaplanı Sivrisineği’ olarak isimlendirilen tür hakkında bilgi veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Salih Bülten Alten, sivrisineklerin küresel iklim değişikliklerinin etkisiyle Asya’dan Avrupa’ya geldiğini söyledi. Alten, Asya Kaplanı sivrisineğinin sıklıkla alerjik reaksiyona yol açtığını, bazı ülkelerde daha da tehlikeli ‘Dang Humması’ virüsünün yayılmasına yol açtığını da sözlerine ekledi. Hatta önlem alınmazsa bu sinek türünün, ‘Mikrosefali’ denilen küçük kafalı bebeklerin doğmasına da neden olabileceğini belirtti.  

İBB MÜCADELE İÇİN BİLİM KURULU KURDU

SAKSI DİPLERİNDE, SU BİRİKİNTİLERİNDE ÜREYEBİLİYOR

Güney Asya’da ortaya çıkan Asya Kaplanı sivrisineği, Avrupa’ya hızla yayılmaya devam ediyor.  Küresel iklim değişikliği nedeniyle kuzeye doğru ilerleyen sivrisinek türü, olağanüstü bir yayılım gücüne sahip. Son yıllarda ülkemizde de Karadeniz kıyılarında, Marmara ve Ege’nin belirli bölgelerinde rastlanıyor. Kuraklığa dayanıklı olan bu sivrisinek türü, saksı gibi küçük su birikintilerinde bile kolaylıkla yaşayabiliyor. Diğer sivrisineklerden farklı olarak saklı alanlara, ağaç kovuklarına, saksı diplerine yumurta bırakarak hızla üreyebiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın seyyar satıcıya tekme atan zabıta işten atıldı
Kadın seyyar satıcıya tekme atan zabıta işten atıldı
Sancar Maruflu | İzmir Baba, hayatını kaybetti
Sancar Maruflu | İzmir Baba, hayatını kaybetti
İstanbul’un Animasyon Festivali | Animist Başlıyor
İstanbul’un Animasyon Festivali | Animist Başlıyor
Alevler Bodrum'u sardı | Tahliyeler devam ediyor
Alevler Bodrum'u sardı | Tahliyeler devam ediyor
Avukattan hakime saldırı | Adliye önünde taksi kavgası
Avukattan hakime saldırı | Adliye önünde taksi kavgası
İhracat seferberliğinin programı belli oldu
İhracat seferberliğinin programı belli oldu
Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?
Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?
İzmir’de Kurt Görüntülendi
İzmir’de Kurt Görüntülendi
Yollardaki kara noktalara operasyon başladı
Yollardaki kara noktalara operasyon başladı
Mikser devrildi, yol mazota bulandı, trafik kilit
Mikser devrildi, yol mazota bulandı, trafik kilit

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim