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At arabasıyla ters yönde vatandaşa çarptı

Trakya'da bazı ilçelerde yoğun olarak kullanılan atla çekilen arabalar sık sık kazalara neden oluyor. Çorlu'da ters yöne giren at arabası bir vatandaşı yaraladı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 21:44
At arabasıyla ters yönde vatandaşa çarptı

At arabasıyla ters yönde vatandaşa çarptı


Tekirdağ Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı Fatma C. (51), yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, önceki gün Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi’nde meydana geldi. Ters yöne giren üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ç.'ye çarptı. Sürücü at arabasını güçlükle durdururken, yere düşen Fatma Ç. yaralandı. Çevredekiler tarafından kaldırılan Fatma Ç., gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. At arabası sürücüsü kazanın ardından bölgeden ayrıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
 

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