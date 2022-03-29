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AVM'de yabancı dişçi skandalı | Stand kurdu, diş bakımı yaptı

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı.

29 Mart 2022 Salı 17:08
AVM'de yabancı dişçi skandalı | Stand kurdu, diş bakımı yaptı

AVM'de yabancı dişçi skandalı | Stand kurdu, diş bakımı yaptı


Zar zor Türkçe konuşan genç bir kadın, bir alışveriş merkezinde kurduğu diş bakım standı duyarlı bir genç kızın tepkisi sonucu kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce stant açılarak 'diş bakımı' yapıldı.

Dün saat 15.30 sıralarında AVM'den çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartıştı.

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince, çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti. Görüntülerde öğrenci "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor. 

Diş hekimliği öğrencisi görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti. Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi. 

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