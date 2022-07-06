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AYGİP Genel Başkanı Danacı | Halkımızdan cesaret alıyoruz

Aydınlık Geleceğin Partisi Genel Başkanı Murat Danacı Türkiye'de illeri ilçeleri ve köyleri tek tek gezerek vatandaşlarla birlikte olmaya devam ediyor 

06 Temmuz 2022 Çarşamba 22:51
AYGİP Genel Başkanı Danacı | Halkımızdan cesaret alıyoruz

AYGİP Genel Başkanı Danacı | Halkımızdan cesaret alıyoruz


Vatandaşlar hayat pahalılığının yarattığı fakirliğin içinde yaşadıklarını muhabirimiz Kemal Kaçmaz'a anlatan Aydınlık Geleceğin Partisi Genel Başkanı Murat Danacı "Ülkede gezdiğimiz her yerde vatandaşa bir dokun bin ah işit dertlerini anlatacak temiz politikacılara güven duyarak anlatıyorlar" didi. 

Vatandaşın alım güçlerinin olmadığını borç batağında olduklarını söyleyen Murat Danacı şunları ifade etti: 

Yarınından ümitsiz olarak yaşadıklarını ifade ediyorlar bunu da isyan ederek söylüyorlar ve cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar böyle bir hayat pağlılığı ve fakirlik  yaşamadıklarını ifade söylüyorlar. 
Bugünkü hümümete çok büyük şans vererek iktidara getirdik uçuracağım dedi bırak uçurmayı ülkeyi iyice batırdı . İktidar partisi milletvekillerinin  cesareti yok. Olsa, halkın arasına girerler ülkede yaşananları görürler ama bunlarda o cesaretleri yok. Yolsuzluk; almış başını gidiyor, yapanın yanında kâr kalıyor. Çünkü adalet ve hukuk yok iktidarın emrine girmiş bulunuyor. 

Vatandaşların tek isteği temiz siyasetçi olması ve ülkeyi sıkıntılardan kurtaracak lidere ihtiyaç olduğunu beyan ediyorlar Aydınlık Geleceğin Partisi olarak vatandaşlara tek tek anlatarak bütün bu sıkıntıları yok edecek büyük bir ülkeyiz. Atatürk'ün çizgisinde yürümeyi parti olarak hedef aldık AKP iktidarının 20 yıldır yaptığı yıkım çok büyük oldu. Çirkin ifadelerle vatandaşlarını hakir görerek politika yapan AKPyi halkımız ilk seçimde sandıkta iktidardan edecektir. Ülkemiz huzura mutluluğa ve özgürlüğe adalete hukuka kavuşacaktır. Yeniden tarımda üreten bir ülke olacağız dışa bağımlığı yok edeceğiz, milli geliri yükselterek vatandaşlarımızı refah ve huzur içinde yaşatacağız. 

Türk halkı bir bütündür kardeşçe birlik beraberlik içinde yaşanacaktır, dini siyetten uzak kılacağız bütün kurumlar liyakat sahibi donanımlı insanlarla yönetilecektir. 

Komşularımızla iyi diyalog kurarak korku ve endişeleri ortadan kaldıracağız. Hedefimiz iktidar olmaktır 60 ilde partimiz teşkilatı kurduk dava arkadaşlarımızla tam bir inanç ve güvenle yollara çıktık.

AGP Genel Başkanı Murat Danacı seçimlerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Partimizi 1923 ruhunu hedef alarak kurduk Atatürk yaptığı inkılap ve devrimlerle Türkiye'de yeni bir çağ açmıştır, müslüman dünyasında örnek bir ülke yapmıştır. Parti olarak bunu hadef alarak ülke yönetimine talip olduk, Aydınlık Geleceğin Partisi olarak hedefimiz güçlü Türkiye'yi yeniden inşa edecek Atatürkçü kadrolarımızla yepyeni bir Türkiye yaratmak olacaktır. Partimize halkın sevgisi ve inatçı güveni giderek büymektedir, halkımıza her zaman şeffaf olacağız siyasette doğruları halkımızla paylaşacağız, ülkemizin dışta hiç itibarı kalmadı. 

Yatırımcı da tek adam yönetiminin sistemine güven duymadığı için gelmiyor, bu sistemden kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Biran önce yapılması ve ülkenin huzura kavuşacağı kesindir. Ülke tek adam iradesi ile ülke fakirleşti, vatandaşlar biran önce bundan kurtulmak istiyor. Parlementer sisteme dönerek ortak akılla yönetim her alanda başarı sağlar. Yolsuzlukları engeller kanunlar da vatandaşın lehine olacak şekilde güçlü meclisten çıkar  ortadoğu da devamlı kan akıyor müslümanlar birbirini öldürüyor çünkü otoriter sistemin yarattığı tablodur işte burada Atatürkün ne kadar büyük bir lider olduğu ortaya çıkıyor bağımsız bir cumhuriyet ve laikliği hedef alarak top yekun devrimler yaparak ülkede çağ açmıştır  Atatürkün bıraktığı bu yolu partimiz olarak hedef aldık ve aydınlık geleceğe ulaştırmak olacaktır."
 

Son Güncelleme: 07.07.2022 01:16
Anahtar Kelimeler:
AgpAydırlık Geleceğin PartisiDanacı
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