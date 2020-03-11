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Baharda keyifli kamp yapmanın ipuçları

Şehrin yoğun temposundan bunalıp, doğayla haşır neşir olmak isteyenlerin etkinlik alternatiflerinden biri de kamp yapmak. Tekzen, baharda kamp yapmanın püf noktalarını doğaseverlerle paylaşıyor.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:07
Baharda keyifli kamp yapmanın ipuçları

Baharda keyifli kamp yapmanın ipuçları

Bahar ayları ile birlikte havaların ısınmasını fırsat bilen kamp severler için artık daha çok doğaya çıkma vakti geldi. Şehrin gürültüsünden kaçmak için iyi bir fırsat olan kamp etkinlikleri sayesinde doğa ile iç içe olmak fiziksel ve ruhsal olarak fayda sağladığı içinde tercih edilen etkinlikler arasında yer alıyor. Tekzen doğayla buluşmak isteyenlere, büyük bütçeler harcamadan ihtiyaçları olan kamp malzemeleri ile nasıl kamp yapılacağının ipuçlarını sunuyor.

İşte kamp yapmak için gerekli ipuçları; *Hava Koşulları ve Donanım

Gündüz ile gece arasında büyük ısı farklılıkları olacağı için uyku tulumu, mat, çadır gibi donanımızın uygun olduğundan emin olun. Mutlaka yağmurluk, termal içlik, ayakkabı ve yedek kıyafet bulundurun. Kamp yapılacak süre göz önüne alınarak kullanılacak çantaya karar verilmelidir. Kısa süreli konaklamalar için 30-50 lt, orta ve uzun süreler için ise 50-80 lt kapasiteli bir çanta uygun olacaktır.

*Kamp Alanı

Bahara geçiş sürecinde özellikle Mart ve Nisan aylarında toprak altında biriken su zeminin yumuşak olmasına neden olur. Yumuşak zemini yalıtmak için branda, çadırı sabitlemek için sağlam çivilerinizi yanınıza almayı unutmayın.

*Mutfak

Soğuk havalarda ısınmak ve yemek pişirmek için doğru ekipmanınız olduğundan emin olun. Sıcak içecekler, çorbalar, tok tutması için yulaf ve protein değeri yüksek yemekler hem sağlıklı hem de doyurucu beslenmenize yardımcı olur.

*Güvenlik

Baharla birlikte ortaya çıkan sivrisinekler, karasinekler, kene ve diğer haşerelerden sizi uzak tutması için özel spreyleri kullanabilir ya da uzun kollu giysiler giyebilirsiniz. Kış uykusundan uyanan ayı, kurt gibi yaban hayvanlarını çekmemek için kamp alanını temiz tutmak önemlidir. Düzenli kullandığınız ilaçlar varsa yanınıza almayı unutmayın. Bunun dışında ağrı kesici, mide ilacı, yara bandı, sargı bezi gibi basit ilk yardım malzemelerini de mutlaka yanınıza alın.

*Dönüş
Islak, çamurlu kamp malzemelerinin toplarken yanınıza ekstra poşet aldığınızdan emin olun. Dönüş sonrası kamp donanımınızı temizlemek, yıkamak, havalandırmak ve kurutmak ilk işiniz olmalıdır.

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