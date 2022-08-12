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Bankamatik, yola para saçtı

Bankadaki hesabına para yatıran vatandaşın yüklü miktardaki banknotu, hazneye fazla gelince, yola saçıldı

12 Ağustos 2022 Cuma 13:37
Bankamatik, yola para saçtı

Bankamatik, yola para saçtı

Zonguldak’ta bir bankaya ait olan ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş arkasına bakmadan yoluna devam etti. ve ATM paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler durumu ekiplere haber verdi.
Para yüklemek istedi ama ATM'nin hışmına uğradı. Dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda  İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı. 

VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ

Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. 

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakBankamatik
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