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Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, barajlarındaki su rezerviyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Mevcut doluluk oranının yüzde 68,70, su hacminin ise 597 milyon metreküpe ulaştığını belirten İSKİ’nin açıklaması şu şekilde:

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:33
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68'e ulaştı

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68'e ulaştı

İstanbul’a günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp temiz ve sağlıklı su temin eden İSKİ, barajlarındaki doluluk oranının yüzde 68,70’e ulaştığını açıkladı. Artışa rağmen doluluk oranının önceki yılların gerisinde olması nedeniyle İSKİ, İstanbulluların suyu tasarruflu kullanması konusundaki çağrısını yineledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, barajlarındaki su rezerviyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Mevcut doluluk oranının yüzde 68,70, su hacminin ise 597 milyon metreküpe ulaştığını belirten İSKİ’nin açıklaması şu şekilde:

“Geçmiş yıl ortalamalarına baktığımızda bu değerin nispeten düşük olduğu görülmektedir.

Ayrıca bu yıl esas üzerinde durulması gereken husus Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yağış farklılığıdır. Bu yıl; yüksek tüketimin olduğu Avrupa yakasına düşen yağış miktarı Anadolu yakasına düşen yağış miktarına göre oldukça azdır. Ancak, son günlerde Avrupa yakasına yağan yağışlarla bu orantısızlığın kapanacağını ümit ediyoruz.

Bu yağış farklılığını 2 ay öncesinden tespit eden İSKİ Yönetimi, Su Dağıtım Sistemini yeniden revize ederek Asya Yakasındaki kaynaklara yönelmiş ve bu yakadaki su rezervlerini maximum ölçüde kullanarak Boğaz altında mevcut hatları vasıtasıyla Avrupa yakasına olabildiğince yüksek miktarda su transfer etmeyi hedeflemiştir. Böylelikle Avrupa yakasındaki rezervlerimiz yaz aylarındaki kullanım için yedekte hazır tutulmaktadır.

İstanbul’a günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp, temiz ve sağlıklı su temin edilmektedir. İSKİ olarak her türlü bilimsel ve teknik imkanları değerlendirerek İstanbullulara 24 saat kesintisiz ve içilebilir su temin ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.

Bildiğiniz gibi Yurdumuz ve Dünya için önemli bir pandemik vaka haline gelen Corona Virüsü ile mücadelede en önemli ve etkili silahımız Su’dur. Bizim siz değerli İstanbullulardan ricamız İSKİ olarak gösterdiğimiz bu gayretlere sizlerin de yardımcı olmanız ve suyumuza sahip çıkmanızdır. Suyu tasarruflu kullanarak da aynı hijyeni elde etmemiz mümkündür.”

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ VE ETKİLİ SİLAHIMIZ SU’DUR

İSKİ’nin İstanbullulara 24 saat kesintisiz ve içilebilir su temin etmeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ülkemiz ve dünya için önemli bir pandemik vaka haline gelen Koronavirüs ile mücadele ederken suyun tasarruflu kullanılması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Koronavirüsle mücadelede en önemli ve etkili silahımız Su’dur. Bizim siz değerli İstanbullulardan ricamız İSKİ olarak gösterdiğimiz bu gayretlere sizlerin de yardımcı olmanız ve suyumuza sahip çıkmanızdır. Suyu tasarruflu kullanarak da aynı hijyeni elde etmemiz mümkündür.”

GÜNLÜK KULLANIMLARDA BASİT SU TASARRUFU YÖNTEMLERİ

●Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, bir kapta su içinde yıkanabilir. Ardından bu su, çiçek sulama vb işlemler için de kullanılabilir.

● Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanmalıdır. Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan cihazlar tercih edilmelidir.

● Banyo ve duş süreleri kısaltılarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.

● Araç yıkamalarında sürekli akan sular yerine geri dönüşümü de olan otomatik yıkama makineleri tercih edilmelidir.

●El yıkama, diş fırçalama ve tıraş olma sırasında sular sürekli olarak boşa akıtılmamalıdır.

●Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ile akşamın geç saatleri tercih edilmelidir.

●Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

●Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

●Bulaşık ve çamaşırlar makineler sık yıkama yerine, dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

●Banyo ve tuvaletlerde gereksiz sifon çekilmemeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir. Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konabilir ve her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.

●Mutfak ve banyo lavabo altlarındaki su giriş vanasını kısarak, suyun akış şiddetini azaltabilir ve tasarruf yapabiliriz.

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