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Başakşehir Aile Sağlığı Merkezi nasıl kapatıldı? 

25 Nisan 2020 Cumartesi 22:45
Başakşehir Aile Sağlığı Merkezi nasıl kapatıldı? 

Başakşehir Aile Sağlığı Merkezi nasıl kapatıldı? 

Başakşehir’deki Aile Sağlığı Merkezi’nin boşaltılması talebi, KİPTAŞ’a değil, arazinin yeni sahibi Vakfa ait. Aile Sağlık Merkezi’nin KİPTAŞ’la yapmış olduğu protokol ya da anlaşma bulunmuyor. Başakşehir Belediyesi, 2010 yılında, mülk sahibi olmamasına rağmen, Valilik ile protokol yaparak, araziyi İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi KİPTAŞ, arsa ve ticari alanların satışını şeffaf ve halka açık biçimde, müzayede yöntemiyle gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen müzayedede, Başakşehir’de bulunan arazinin satışı gerçekleşti.

İHTARNAMEYİ YENİ MÜLK SAHİBİ GÖNDERDİ

Söz konusu gayrimenkul 659 Bin TL bedelle Azaklıoğlu Necati Bey Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na satıldı. Vakfa tapusu, ocak ayında verilerek, satış işlemi tamamlandı.

Bu süreçte, Başakşehir Belediyesi’nin -mülk sahibi olmamasına rağmen- 2010 yılında Valilik’le protokol yaptığı ve söz konusu arazinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettiği anlaşıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, özel sağlık merkezi statüsündeki, Aile Sağlığı Merkezi’nin kurulmasına izin verdi ve bu tarihten itibaren kira almaya devam etti. Aile Sağlığı Merkezi’nin, KİPTAŞ’la yapmış olduğu bir anlaşma ya da protokol bulunmuyor.

Araziyi alan Vakıf ise söz konusu Aile Merkezi’yle aylık 5 Bin TL kira bedeliyle anlaştı; ancak sonrasında aralarında çıkan ihtilaf nedeniyle, mülkiyet sahibi olarak, tahliyesini istedi.

KİPTAŞ ŞEFFAFLIK İLKESİNİ BENİMSİYOR

KİPTAŞ, mülkiyetindeki gayrimenkullerin yeni dönemde satış işlemlerini, halka açık, canlı yayınla ve noter huzurunda, müzayede yöntemiyle gerçekleştirmeye devam ediyor. Satılan tüm gayrimenkullere ilişkin bilgiler müzayede şartnamelerinde açıkça ifade ediliyor. Alıcı bu durumu bilerek müzayedeye katılıyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan KİPTAŞ, şunlara dikkat çekti:

“Söz konusu satışta alıcı, mevcut durumu bilerek ve isteyerek almış olmakla beraber, ticari menfaatlerinin örtüşmemesinden ötürü böyle bir eylemde bulunduğu açıktır. Ayrıca, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği arasında mülkiyet sahibinin haricinde bir protokol yapılarak bu protokole dayalı yine mülkiyet sahibinin haricinde gelir elde edilmesi gayri hukuki bir durumdur. KİPTAŞ tarihinde ilk defa bu dönemde Sayıştay denetiminden geçmektedir. KİPTAŞ yönetimi bu denetim sonucu çıkacak raporlardan sonra bu ve benzeri gayri hukuki durumlara gerekli iş ve işlemleri yapmaya yönelik bir strateji ile hareket etmektedir.”

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