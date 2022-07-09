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Bayram tatilinde plajlarda eğlence var

Günübirlik tatil imkanı sunan İBB plajları, Kurban Bayramı’nda birbirinden keyifli spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 13:43
Bayram tatilinde plajlarda eğlence var

Bayram tatilinde plajlarda eğlence var

Bayramda serinlemek isteyen İstanbullular, 11 Temmuz’dan itibaren bir yandan deniz keyfi yaparken diğer yandan da futboldan badmintona ve tenise kadar birçok plaj sporuyla kumsalın tadını çıkaracak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği spor etkinlikleri, plajlara eğlence ve hareket katmaya Kurban Bayramı’nda da devam edecek. İBB’nin hizmet verdiği noktalarda, yaz boyu gerçekleştirilen plaj sporları aktiviteleri, 11 Temmuz’dan itibaren deniz keyfi yapmak isteyen İstanbulluları ağırlayacak.

7 ilçedeki 11 kumsal, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle renklenecek.  22 spor eğitmeni eşliğinde yapılan aktiviteler, 11 Eylül’e kadar haftanın 6 günü devam edecek.

YAZ BOYU SÜRECEK

İBB’nin yaz boyu sürecek programları ile İstanbullular en yaygın plaj sporlarından bocce (demir bilye oyunu), plaj voleybolu, plaj futbolu, plaj tenisi, futbol ayak tenisi, koordinasyon parkuru ve badminton branşlarında tatlı rekabete koyuluyor. Katılanları stresten arındıran etkinlikler sırasında spora teşvik edilmeleri için çocuklara çeşitli hediyeler (deniz topu, çocuk oyun kovası ve frizbi) veriliyor. 

İstanbulluların spora daha fazla zaman ayırabilmeleri, fiziksel aktivite yapanların sayısının arttırılması ve yaz boyunca daha fazla alanın spora kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinler, her yaş grubundan vatandaşa hitap edecek şekilde düzenleniyor.

Spor aktivitelerinin düzenlendiği İBB plajları şunlar:

Avrupa Yakası Plajları

Arnavutköy - Karaburun Plajı 

Arnavutköy - Yeniköy Plajı 

Çatalca - Yalıköy Plajı

Sarıyer Kısırkaya Plajı

Bakırköy L Motel Plajı

Bakırköy Güneş Plajı 

Küçükçekmece Menekşe Plajı

Silivri Merkez Kumluk Plajı

Silivri Selimpaşa Plajı

Anadolu Yakası Plajları

Kadıköy Caddebostan Plajları 1-2

Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliİBBBayram
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