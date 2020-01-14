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BBC EARTH’ten yeni yılın ilk ayında 4 yeni belgesel

Belgesel tutkunları BBC Earth'ın 4 yeni yapımıyla ekranların önünden ayrılmayacak gibi duruyor. Yeni yayın döneminde hangi belgesel dizileri var?

14 Ocak 2020 Salı 10:53
BBC EARTH’ten yeni yılın ilk ayında 4 yeni belgesel

BBC EARTH’ten yeni yılın ilk ayında 4 yeni yapım

BBC Earth, yeni yıla belgesel tutkunlarını ekranlara kitilteyecek 4 ayrı yapımla giriyor. Uyku Bilimi: Nasıl Daha İyi Uyuruz, Dünyanın En Ölümcül Havası, Kıyı, Süper Fabrikaların Sırları yeni yayın döneminde ekranlarda olacak.

Doğa tarihinden, bilimin eğlenceli yanlarına çeşitli içeriklerde belgesel dizilerini ekrana getiren BBC Earth, 2020 yılında da ilgi çekici yayınları ekranlara getirmeye devam ediyor. BBC Earth, Ocak ayında 4 yeni belgeseli daha izleyicilerinin beğenisine sunuyor.


Digiturk, Tivibu ve D-Smart platformlarından izlenebilen BBC Earth’ün Ocak ayında ön plana çıkan yapımları şöyle;

Süper Fabrikaların Sırları (1x8): Ufuk açıcı yapımda kameralar dünyanın en akıllı, en büyük ve çevre dostu fabrikalarını anlatmak için kapalı kapılar arkasına geçiyor. Tüm dünyada günlük olarak kullanılan inanılmaz karmaşık ve yenilikçi ürünlerin yapıldığı bu süper fabrikalarda soya fasulyesinden, Tesla pillerine, Yamaha kuyruklu piyanolarına kadar birbirinden faydalı ürünlerin nasıl akıllıca üretildiği ekranlara geliyor.

Kıyı (10x6):Coğrafyacı, kaşifve yazar Nick Crane ve uzman ekibi, İngiltere kıyılarında ve açıklarında çıktıkları büyüleyici yolculukta, kıyı toplumlarının karakterini ve tarihini gözler önüne seren eşsiz hikâyeleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kıyı'nın bu sezonunda ekip, İngiltere'nin en acımasız ve tehlikeli sularına açılıyor; İrlanda Denizi'ndeki benzersiz akıntının, dokunduğu her şeyi nasıl etkilediğini aktarırken ve ekran başındakileri Faroe Adaları'ndaki yaşamla tanıştırıyor. İngiltere'nin güney kıyılarını da ziyaret eden ekip ülkenin en kötü şöhretli mağara ve koylarını keşfediyorlar.

Dünyanın En Ölümcül Havası (3x13): Hava, büyüleyici olduğu kadar her sene binlerce insanı öldüren yıkıcı bir kuvvet. Üçüncü sezonu için geri dönen bu sürükleyici programda, tahrip edici hava olaylarının ve ölümcül doğal afetlerin yaşamı değiştiren etkilerine ilk elden tanıklek edenlerin anlatıları ekrana geliyor. Ayrıca afeti kameraya alan ve hayatta kalmayı başaran kişilerin dudak uçuklatan hikayelerine yer veriliyor.

Uyku Bilimi: Nasıl Daha İyi Uyuruz? (1x2): Yapım, yaşamın en önemli unsurlarından uykuya dair araştırmalara yer veriyor. İngiliz Uyku Konseyi, İngiliz halkının şaşırtıcı bir biçimde yüzde 70'inin yeterince uyumadığı gerçeğini ortaya koydu. İki bölümlük bu belgesel, İngiltere'nin en kötü uyuyanlarından birkaçına en gelişmiş bilimsel yöntemleri uygulayarak durumu düzeltmeyi amaçlıyor. Bu ufuk açıcı program ayrıca yorgun olduğumuzda yeme alışkanlıklarımızın kötüleşmesinden niçin hormonlarımızın sorumlu olduğunu da açıklıyor.

ayın tarihleri:

Yayın Adı

Yayın Tarihi

Yayın Saati

Süper Fabrikaların Sırları

14/01/2020

19:15

Süper Fabrikaların Sırları

18/01/2020

17:35

Süper Fabrikaların Sırları

19/01/2020

17:35

Kıyı

14/01/2020

15:00

Kıyı

15/01/2020

15:05

Kıyı

16/01/2020

15:00

Dünya’nın En Ölümcül Havası

14/01/2020

21:35

Dünya’nın En Ölümcül Havası

15/01/2020

16:45

Uyku Bilimi: Nasıl Daha İyi Uyuruz?

28/01/2020

22:00

Uyku Bilimi: Nasıl Daha İyi Uyuruz?

29/01/2020

12:35

Ben Fogle, Yaban Diyarların İnsanları, BBC Earth’te!
Ben Fogle, Yaban Diyarların İnsanları, BBC Earth’te!
Son Güncelleme: 14.01.2020 11:16
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Uyku Bilimi: Nasıl Daha İyi UyuruzDünyanın En Ölümcül HavasıKıySüper Fabrikaların SırlarıBBC EarthDigitürkTivibuDSmart
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