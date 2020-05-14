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BBC First Türkiye’de Yayın Hayatına Başlıyor

Richard Gere, Benedict Cumberbatch, Olivia Colman gibi dünyaca ünlü starların yapımlarına ev sahipliği yapan Premium İngiliz drama kanalı BBC First, Türk Telekom Tivibu aracılığıyla 27 Mayıs’ta Türk izleyicileriyle buluşuyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 16:50
BBC First Türkiye’de Yayın Hayatına Başlıyor

BBC First Türkiye’de Yayın Hayatına Başlıyor

Premium İngiliz drama kanalı BBC First, 27 Mayıs 2020'de Les Misérables, Mallorca Files ve Doctor Who’nun özel bölgelerdeki prömiyerleriyle birlikte MotherFatherSon ve Brexit olmak üzere dünya standartlarında bir dizi içerikle Türkiye’deki yayın hayatına başlıyor. Tivibu kullanıcıları, sevdikleri yapımların setlerine de Tivibu Go uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

BBC Studios premium drama kanalı BBC First’ün Türkiye’de ilk defa Türk Telekom Tivibu Platformu ile yayınlanacağını duyurdu. BBC First, Türk izleyicisinin sevdiği yapımlar düşünülerek hazırlanmış bir akışla 27 Mayıs günü Türkçe altyazıyla yayına başlayacak. BBC First, BBC Studios’un Türkiye’de halihazırda yayınlanan BBC Earth, BBC World News ve CBebbies ile birlikte dördüncü kanalı olacak.

BBC Studios MENA Bölgesi Başkan Yardımcısı Natasha Hussain, “Dünya’nın spot ışığı İngiliz dramaları üzerinde parlarken, Türkiye’deki ağımızı BBC First kanalı ile genişletmekten heyecan duyuyorum. BBC, bu türdeki orijinal hikâye anlatımı ve yüksek prodüksiyon değerleri ile güçlü bir üne sahip. Türk izleyicilerin Türk Telekom Tivibu aracılığıyla BBC First'teki benzersiz hikayeler ve unutulmaz karakterlerle buluşması için sabırsızlanıyorum” şekline konuştu.

Türk Telekom’un TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol ise “Dünya çapında bir medya ve yayın devi ile iş birliği yapmaktan ötürü son derece mutluyuz. Tivibu bundan beş yıl önce BBC’nin belgesel kanalı BBC Earth’ü Türkiye'de lanse eden ve dünyanın en önemli belgesel yapımcılarından birini Türk izleyicilere tanıtan ilk platform oldu. Şimdi de BBC First ile, Tivibu izleyicisine BBC'nin en yeni ve en popüler dizi içeriğini sunmaktan heyecan duyuyoruz. BBC ile listemize yeni ilkler eklemeye ve BBC imzalı kaliteli yapımları Türkiye’de ilk önce Tivibu izleyicilerine sunarak müşterilerimizi değerli hissettirmeye devam edeceğiz. Türk Telekom ile yapılan yeni anlaşma kapsamında BBC EARTH ve BBC World News kanallarının 2,5 yıl daha hizmette olacağını da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

BBC First, ödüllü yıldızları seyirci ile buluşturan en orijinal ve yenilikçi İngiliz dramasına ev sahipliği yapıyor. Kanal, en iyi yönetmenleri, yazarları ve oyuncuları tek bir yerde toplarken izleyicilere, unutulmaz, birinci sınıf hikayeler izleme imkanı sunuyor.

BBC First’ün Türkiye’de ilgi çeken yapımlarının ilk sırasında kült bilim kurgu dizisi Doktor Who bulunuyor. Türkiye dünyanın en sadık Dr. Who hayranları sıralamasında Facebook’ta altıncı Youtube’da ise son 12 aydaki 1,7 milyonluk görüntüleme sayısı ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Türk Dr. Who hayranlarının merakla beklediği 11’inci ve 12’inci sezonlarda Dr. Who’yu Jodie Whittaker canlandıracak.

BBC First’ün bir diğer önemli yapımı ise; etkili bir medya şirketinin acımasız medya patronunu konu alan korku drama türündeki MotherFatherSon. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story ile Emmy Ödüllerine aday olan Tom Rom Smith tarafından kaleme alınmış olan yapımda Richard Gere, 30 yılın ardından ilk büyük televizyon rolü ile Peaky Blinders’dan tanıdığımız Helen McCrory ve Beklenmeyen Şahit’ten tanıdığımız Billy Howle ile buluşuyor.

BBC First, ödüllü yazar James Graham ve Emmy Ödüllü yönetmen Toby Haynes iş birliği ile ortaya çıkan yapım Bir Ayrılık Hikayesi: Brexit ile Dr. Strage, Sherlock, Patrick Merlose karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip Benedict Cumberbatch’in unutulmaz performansına da ev sahipliği yapıyor.

Oscar Ödüllü Olivia Colman ve Dominic West gibi sıradışı oyuncuların bir araya geldiği Victor Hugo’nun klasik romanından uyarlama dizi Les Miserables (Sefiller), savaş sonrası Fransa’da yaşayan insanların hayatlarını günümüze taşıyor.

Kendinizi iyi hissettirecek drama kategorisinde ise Elen Rhys ve Julian Looman’ın iki dedektif ortağını canlandırdığı The Mallorca Files bulunuyor. Kurallarına bağlı, içe kapanık dedektif Miranda Blake ve partneri Max Winter’ın İspanyol adasında yaşadığı heyecan dolu maceraları BBC First ekranlarında yer alıyor.

BBC First’te BAFTA ödüllü ‘Üç Kadın’ mini dizi serisinden tanıdığımız Molly Windsor, gizem – korku türünde Traces ile ekranlara geliyor. Traces, Val McDermid’in kaleme aldığı suç türünde çok satanlar arasında en üst sıralarda yerini alan seriden alıntılar taşıyor.

Tüm bu yapımların yanı sıra yer alan diğer yapımlar ise; Father Brown, Death in Paradise, Call the Midwife, Shakespeare and Hathaway ve The Durrells…

Tivibu kullanıcıları Tivibu Go uygulaması üzerinden Doctor Foster, The Collection, SS-GB, New Blood gibi birçok yapımın kutu halinde setlerine de ulaşabilecek. BBC First ekranlarında sezon sonu olan dizilerin bölümleri de talep doğrultusunda platforma ekleniyor.

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