

Bedava balonu duyan sosyal mesafeyi unuttu





Uşak Belediyesi günler sonra ilk kez dışarıya çıkan çocuklara ücretsiz balon ve çikolata ile ödüllendirmek istedi. Çok da iyi yaptı. Ancak bedava balon ve çikolatayı duyan çocukların neden olduğu izdiham sosyal mesafeyi unutturdu. Zaman zaman balon almak isteyen çocuklar izdihama sebep olurken, önlem alınmadan yapılan etkinlik eleştirilerin hedefi oldu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak’ta da 0-14 yaş grubu çocuklar, günler sonra ilk kez dışarıya çıktı. Havanın da sıcak olması sebebiyle, yüzlerce çocuk parklara akın ederken, Uşak Belediyesinin etkinliği ‘Sorumsuzluğun bu kadarına pes’ dedirtti. Dışarıya çıkan çocuklar için parklarda ücretsiz balon dağıtıldı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın isminin yazılı olduğu bir kamyon üzerinde ise palyaçolar kenti gezerek çocuklara balon ve çikolata dağıttı. Ücretsiz balon ve çikolataları gören çocuklar kamyonun etrafından zaman zaman izdihama yol açtı. Çocukların yanı sıra büyüklerde ücretsiz dağıtılan balonlardan alabilmek izin kamyonun peşinden koştu. Büyüklerin de salgın hastalık sokmuşcasına, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüldü.

Öte yandan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde cadde cadde gezerek herkesi uyarmıştı. Vali Kocabıyık’ın tüm uyarılarına rağmen bugün çekilen görüntüler de tepki çekti. Uşak genelinde bugün, maskesiz dışarıya çıkmama kararı da alındı.