Bedelli askerlik fiyatı değişti

2019 yılında 33 bin 230 lira olarak ilan edilen bedelli askerlik fiyatı 2020 yılında 35 bin 54 lira oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretlerini açıkladı. 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira olacak.Bu rakam 2019 yılında 33 bin 230 lira olarak ilan edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bedelli askerlik hizmeti kılavuzu şöyle:

"a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.