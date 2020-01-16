Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Bedelli askerlik fiyatı değişti

2019 yılında 33 bin 230 lira olarak ilan edilen bedelli askerlik fiyatı 2020 yılında 35 bin 54 lira oldu.

16 Ocak 2020 Perşembe 16:12
Bedelli askerlik fiyatı değişti

Bedelli askerlik fiyatı değişti

  2019 yılında 33 bin 230 lira olarak ilan edilen bedelli askerlik fiyatı 2020 yılında 35 bin 54 lira oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretlerini açıkladı. 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira olacak.Bu rakam 2019 yılında 33 bin 230 lira olarak ilan edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bedelli askerlik hizmeti kılavuzu şöyle: 

"a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Son Güncelleme: 16.01.2020 16:25
Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü'nde mama evleri projesi patileri sevindirdi
Beylikdüzü'nde mama evleri projesi patileri sevindirdi
TürkTraktör'den çiftçilere güvenli sürüş eğitimi
TürkTraktör'den çiftçilere güvenli sürüş eğitimi
Altunizade Metrobüs istasyonu genişletildi
Altunizade Metrobüs istasyonu genişletildi
İngiltere öğrenci vizesi almak kolay mı?
İngiltere öğrenci vizesi almak kolay mı?
Ankara antlaşması vizesi nereden alınır?
Ankara antlaşması vizesi nereden alınır?
İBB tarihi Maçka Mezarlığı temizlendi
İBB tarihi Maçka Mezarlığı temizlendi
BBC EARTH’ten yeni yılın ilk ayında 4 yeni belgesel
BBC EARTH’ten yeni yılın ilk ayında 4 yeni belgesel
Seyahate çıkmadan önce yapılması gerekenler | Sakın aklınızdan çıkarmayın
Seyahate çıkmadan önce yapılması gerekenler | Sakın aklınızdan çıkarmayın
Red Bull Can You Make It ile Avrupa macerası başlıyor
Red Bull Can You Make It ile Avrupa macerası başlıyor
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4.8 Marmara'yı korkuttu
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4.8 Marmara'yı korkuttu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim