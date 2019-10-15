Bekçilik sözlü sınav tarihleri açıklandı, Bekçilik sınavları nerede yapılacak?

Binlerce işsiz gencin umutla beklediği Polis Akademisi 2019 yılı ikinci dönem bekçilik sözlü sınav tarihleri açıklandı. Sözlü sınav yerleri de belli oldu.Polis Akademisi (PA) 2019 / 2 bekçilik sözlü sınavı için sınav merkezlerini ve sınav tarihlerini açıkladı.

"2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.



Bekçilik mülakat sınavı için, beklenen sınav yerleri ve tarihleri belirlenerek adayların erişimine açıldı. 2019/2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sözlü sınavına katılacak adaylar ancak bireysel olarak kendi sınav yerleri ve tarihlerini görüntüleyebiliyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ SORGULA

Polis Akademisi (PA) aşağıda yer alan duyuru ile 2019/2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sözlü sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerinin erişime açıldığını açıkladı. İşte o duyuru:

"2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.



Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, 2019/2 Bekçilik sözlü sınav sonuçları yine Polis Akademisi'nin (PA) resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Mülakat sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde yer alacak.



Bekçilik sınavı için başvuru yapan adaylar ilk olarak yazılı sınavı geride bıraktı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar şimdi bekçi olmak için sözlü sınavı da başarıyla geçmeli. Polis Akademisi (PA) 2019 / 2 bekçilik sözlü sınavı için sınav merkezlerini ve sınav tarihlerini açıkladı. İşte Bekçilik sınavına dair detaylar

