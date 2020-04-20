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Belediye başkanı ve eşine gece yarısı silahlı saldırı

Salda Gölü'nün sınırları içerisinde yer aldığı Yeşilova ilçe Belediye Başkanı ve eşi gece yarısı evinde silahlı saldırıya uğradı. 

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:20
Belediye başkanı ve eşine gece yarısı silahlı saldırı

Belediye başkanı ve eşine gece yarısı silahlı saldırı


Burdur'da dünyaca ünlü Salda Gölü'nün bulunduğu Yeşilova ilçe Belediye Başkanı ve eşi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Çiftin sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı çaldı. Sabaha karşı meydana gelen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere kapıyı açan Şenel çiftine tabancayla ateş edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce Yeşilova Devlet Hastanesine, daha sonra Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’in tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Burdur Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "04.40 sıralarında Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ikametlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmışlardır. Burdur Devlet Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup genel sağlık durumları iyidir. Şu an itibarıyla iki kişi gözaltına alınmış olup olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Salda GölüSaldırı
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