Belgesel | BBC Earth ile İzlanda’nın Bilinmeyenlerine Yolculuk

BBC Earth ile İzlanda’nın Bilinmeyenlerine Yolculuk

Doğa harikası görselleriyle “Alexander Armstrong ile İzlanda” belgeselinin ilk bölümü, 26 Ocak Çarşamba günü saat 00:00’da Digitürk, Tivibu ve KabloTV platformlarında yer alan BBC Earth ekranlarında altyazı seçeneği ile ekranlara gelecek. Kaçıranlar için ise 31 Ocak Pazartesi günü saat 20:35’te tekrar ekranlarda olacak.

Pointless bilgi yarışması sunucusu Alexander Armstrong’un bu destansı yolculuğu, her yaştan doğa severi dünyanın bir ucuna, Buz ve Ateş diyarına götürüyor. Eşsiz doğa harikaları, farklı kültürü ve tüm bilinmeyenleri ile İzlanda’ya dair pek çok şey bu belgeselde keşfedilmeyi bekliyor. Armstrong doğa serüveninde, İzlanda’nın sıra dışı kültür ögelerine, enfes coğrafyasına ve ada tarihine duyduğu heyecanı, “Bu Nordik ülkenin, volkan ve buzullardan ibaret olmadığını gördüm!’’ diye dile getiriyor ve “Daha önce ziyaret ettiğim yerlerden oldukça farklı. Burada doğa, gücünü derinden hissettiriyor. Benim için harika bir deneyimdi!" diye ekliyor.

Tehlikeli ama bir o kadar da büyüleyici bu yolculukta Armstrong, patlayan volkanları izliyor ve olağanüstü buzulları ziyaret ediyor. Ekmek pişirmek için volkan ısısını kullanan bir fırıncı ile tanışıyor ve İzlanda kültüründe incelik olarak kabul gören, çürük köpek balığı etini tadıyor. Reykjavik'in hareketli sokaklarında gezintiye çıkan Alexander, rotasını kuzeye çevirdiğinde gece yarısı golf oynuyor ve safkan İzlandalı bir ata biniyor.

Ocak ayı BBC Earth içerikleri, İzlanda’nın eşsiz doğasını tanıtmakla da kalmıyor. Vahşi doğa hikayelerinin konu edildiği “Serengeti” heyecan verici altı bölümlük ikinci sezonu ile 2 Ocak Pazartesi günü saat 12:00’de; dünyanın ücra köşelerinin ziyaret edildiği “Cennet: El Değmemiş Gezegen” belgesel serisinin yeni bölümleri ise 1 Ocak Cumartesi saat 12:00’de BBC Earth’te seyircisiyle buluşacak.