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Belgesel | Memeli Canlıların Hikayeleri BBC Earth’te

Sir David Attenborough’un anlatımıyla “Memeli Canlılar” 14 Nisan Pazar günü saat 19.00’da izleyicilerle macera dolu hikayeleri paylaşmaya geliyor.

28 Mart 2024 Perşembe 11:23
Belgesel | Memeli Canlıların Hikayeleri BBC Earth’te






Memeli Canlıların İlham Verici Hikayeleri BBC Earth’te

 

BBC Earth yepyeni belgesel serisiyle farklı habitatlardaki memeli canlıları mercek altına alıyor. Sir David Attenborough’un anlatımıyla “Memeli Canlılar” 14 Nisan Pazar günü saat 19.00’da izleyicilerle macera dolu hikayeleri paylaşmaya geliyor.

Planet Earth, Frozen Planet gibi dünya çapında beğeni toplayan belgeselleriyle tanınan BBC Earth’ün yeni yapımı “Memeli Canlılar” (Mammals) başlıyor. İngiliz yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough’un anlatımıyla ekranlara gelecek olan seride memeli canlıların dünyayı nasıl fethettiği müthiş görsellerle anlatılıyor. Bu seride memeli canlıların fiziki özellikleri, üstün uyum yetenekleri, rakipsiz zekaları ve eşsiz sosyallikleriyle doğada başarılı bir şekilde hayatta kalmalarının sırları gözler önüne seriliyor. 

66 milyon yıl önce dinozorların saltanatı sona ererken ortaya çıkan memeliler, dünyanın denizler, ormanlar gibi çeşitli alanlarında hakimiyet kurdu. Bu hakimiyetin ardındaki stratejiyi, davranışları ve özellikleri inceleyen seri, her şeyden önce memeli canlıların üstün ve şaşırtıcı zekalarını büyük bir hayranlıkla kutluyor.

Dünyadaki tüm yeniliklerin neredeyse hepsine uyum sağlamayı başaran memeli canlıların anlatıldığı seri, insanlara ilham oluyor. 

Altı bölümden oluşan seri, her okyanusta, kıtada, vahşi doğada, kavurucu çöllerde ve diğer çeşitli habitatlarda bulunan memelilerin dünyadaki ortamlardan nasıl faydalandıkları izleyicilerle paylaşıyor. Hem farklı habitatlarda hem de çeşitli türleriyle modern dünyayı güzelleştiren memeli canlıların mercek altında incelendiği altı bölümlük ilk serisiyle “Memeli Canlılar” (Mammals), 14 Nisan Pazar günü saat 19.00’da BBC Earth ekranlarında başlıyor.

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BelgeselBBC
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