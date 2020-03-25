Beşiktaş Belediyesi esnafına sahip çıktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaş esnafına büyük destek verdi.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yayınladığı duyuru ile zor günler geçiren Beşiktaş esnafına sahip çıktı.Belediyeden yapılan açılklama şöyle;

Değerli Beşiktaşlılar,



Bildiğiniz üzere dünyayı ve ülkemizi tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Pandemi” olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak için yerel yönetimler olarak bir dizi maddi ve manevi önlemler almaya devam ediyoruz.



Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan bu önlemler kapsamında;



• Beşiktaş ilçemiz sınırlarında işletmelerini önlem amaçlı kapatan esnafımızdan ve tezgah açamayan seyyar satıcılarımızdan kapama kararı kaldırılana kadar yükümlü oldukları işgaliye bedelleri tahsil edilmeyecektir.



• Belediyemiz taşınmazlarında kiracı olarak bulunan ve faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelere bu olağanüstü durum sona erene kadar kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir.



• Belediyemiz öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerimizden Nisan ayına ait konaklama ücreti alınmayacaktır.



• Belediyemiz kreşlerinde öğrenim gören minik öğrencilerimizden Nisan ayına ait eğitim ücreti alınmayacaktır.