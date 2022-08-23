Beyaz Kedi Cinsleri ve Özellikleri hakkında merak ettiğiniz pek çok şeyi bu yazı içerisinde bulabilirsiniz. Sizler için beyaz tüylü kedi dostlarımız hakkındaki birçok bilgiyi bu yazıda topladık. Beyaz kedi cinsleri nelerdir? Beyaz kedi cinslerinin bakımı nasıl olmalı, nasıl beslemeli gibi pek çok sorunun yanıtını yazımızda inceleyebilirsiniz.

Beyaz kedi sahiplenmek istiyorsanız mutlaka bu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz. Türkiye’de sıklıkla bulabileceğiniz beyaz kedi cinsleri, sahiplenme için en çok tercih edilen kedi cinslerinden biridir. Beyaz kedi denildiğinde akla ilk gelen Van kedisi ve Ankara kedisi de beyaz kedi cinsleri arasında yer alır.

İşte sizin için hazırladığımız beyaz kedi cinsleri ve özellikleri rehberi…

1.Beyaz Kedi Cinsleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kediler, enerjileriyle ve sevimlilikleriyle çoğu kişinin en sevdiği evcil hayvanlar arasında yer almaktadır. Beyaz kedi cinsleri arasında en popüler olanları hiç şüphesiz Van kedisi ve Ankara kedisidir. Güzelliklerinin yanı sıra birbirinden farklı özellikleriyle de hayvan severlerin dikkatini çekmektedir.

Beyaz kedi cinsleri arasında Van kedisi, iki göz renginin de birbirinden farklı olmasından dolayı en çok tercih edilen evcil kedilerden biridir. En çok Van bölgesinde görülmesinden dolayı adı da buradan gelmektedir. Beyaz tüylü Van kedileri oldukça zeki canlılardır.

Kedilerin birçoğu suyu sevmemesine rağmen Van kedileri, su ile oynamaktan oldukça keyif almaktadırlar. Bundan dolayı yüzmeyi de kolay bir şekilde öğrenebilmektedir. Van kedilerinin en ilginç özelliklerinden biri de kızdıkları zaman burunlarının kızarmasıdır. Normalde açık pembe olan burun rengi, herhangi bir şeye kızdıklarında koyu kırmızı renge dönüşmektedir.

Türkiye’de en çok bilinen ve hayvan severler tarafından sıklıkla sahiplenilen beyaz tüylü kedi cinslerinden biri de Ankara kedisidir. Büyük iri gözlerinin güzelliği sayesinde çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir.

Beyaz tüylü Ankara kedisinin uzun ve ipeksi tüyleri vardır. Enerjisi oldukça yüksek olan Ankara kedisi, insan dostlarına karşı da oldukça sadık ve bağlıdır. Öyle ki yeterince ilgi görmediğini hissettiğinde ise psikolojik sorunlar yaşayabilir. Ankara kedileri ile bilinmesi gereken bir diğer önemli konu da, bu kedi cinsinin çoğunun sağır olabileceğidir. Tüyleri uzun olmasına rağmen diğer kedilerinki gibi çok fazla dökülme yapmaz.

Beyaz tüylü kedi cinsleri arasında bir diğer popüler olan ise İran kedisidir. İran kedisinin en önemli özellikleri yuvarlak ve basık kafa yapılarıdır. İri gözleri ve basık minik burunları ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Tüyleri sık ve uzun olan İran kedisinin düzenli olarak fırçalanması gerekir. Özellikle 4-5 yaşından sonra İran kedilerinin bakım ihtiyaçları artmaktadır.

Chinchilla beyaz kedi cinsi de bir İran kedisi olarak bilinir. Uzun ipeksi tüyleri ve iri gözleriyle dikkat çeker. Diğer İran kedilerinden farklı olarak yüzleri basık değildir. Ama onlar gibi geniş bir yüze ve sık uzun ipeksi tüylere sahiptir. İnsan dostlarına oldukça bağlanan bu kedi cinsi, sahiplerinin kucaklarında uyumaya da bayılır.

2. Beyaz Kedi Cinslerinin Bakımı Nasıl Olmalı?

Kedi dostlarımızın sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayabilmesi için bakımları oldukça önemlidir. Hayvan dostlarınızın düzenli olarak bakım ihtiyaçlarını karşılamak hem onların sağlıkları hem de sizlerin sağlıkları için gereklidir. Beyaz kedi cinslerinin bakım işlemleri de en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Beyaz kedi cinslerinin bakım işlemleri, kedi cinslerine göre farklılık gösterebilir. Bazı beyaz tüylü cins kedi fazla bakıma ihtiyaç duyarken bazıları da duymaz. Bu sebeple sahiplendiğiniz kedilerin cinslerini ve özelliklerini bilmek oldukça önemlidir.

Beyaz kedi cinsleri arasında Balinese kedisinin bakım ihtiyaçları oldukça kolaydır. Uyumlu kediler olan Balinese kedileri, çocuklarla iyi bir şekilde anlaşmakta ve kolay bir şekilde de eğitilmektedir. Bundan dolayı da Balinese kedilerinin bakımı diğer kedilere göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.

Bir İran kedisi türü olan beyaz Chinchilla kedi cinsinin bakımı da diğer pek çok kedi türüne göre daha kolaydır. Diğer İran kedileri gibi solunum sıkıntısı ve göz akıntısı problemleri yaşamazlar. Fakat uzun tüyleri olduğu için düzenli olarak tüyleri taranmalı ve kesimi yapılmalıdır.

Aksi halde uzun tüyleri göz etrafında toz ve çapak tutacağı için göz problemi yaşamasına sebep olabilir. Haftada en az 3 kez fırçalanması gerekebilir. Eğer tüyleri fırçalanmaz deri hastalıkları da yaşayabilir. Uysal ve sakin karakterinden dolayı kalabalık ortamlarda yaşamakta sıkıntı çekebilirler.

Ülkemizde en popüler kedi türlerinden biri olan Ankara kedisinin ise bakımı diğer türlere göre daha zordur. Uzun tüylere sahip olmasından dolayı bakım işlemlerini zorlaştırabilir. Ankara kedilerinin çoğu sağırlık sıkıntısı da yaşayabiliyor. Bundan dolayı Ankara kedisi sahiplenen kişilerin işitme duyularına oldukça dikkat etmesi gerekebilir. Aksi halde sahiplenen kişiler ile Ankara kedisi arasında iletişim kopukluğu olabilir.

3. Beyaz Kedilerde Beslenme

Beyaz kedilerin sağlıklı bir şekilde yaşam sürebilmesi için en az bakımları kadar beslenmeleri de önemlidir. Kedilerin beslenme tarzları, türlerine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple kedi sahiplenmeden önce hangi kedi türünün neler yediğini ve nasıl beslemeniz gerektiğini dikkate almanız tavsiye edilir. Doğru kedi maması ve beslenme düzeni için aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

Kedinizi ıslak ve kuru mama ile besleyin.

Hangi mama türünün ve markasının kediniz için en iyisi olduğunu veterinerinize danışın.

Kedinizi günde iki kez besleyin.

Yaş, hamilelik ve hastalıklarını göz önünde bulundurun ve buna uygun mamalar tercih edin.

Tutarlı olun.

Kediniz için beslenme alışverişi yapmadan önce ıslak ve kuru mama arasındaki farkı bilmeniz tavsiye edilir. Hem kuru mama hem de yaş mama veya ıslak mama kedilerinizin ihtiyacı olan besin değerlerini almasını sağlamaya yardımcı olur. Fakat kuru mama kedilerinizin dişlerini temizlemeye de yardımcı olduğu için veterinerler tarafından da önerilmektedir. Düzenli bir rutin şeklinde ıslak ve kuru mamayı kedilerinize verebilirsiniz.

Sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için kedilerin günde iki kez beslenmesi gerekir. Eksik veya daha fazla beslemek kedilerinizde sağlık sorunlarına yol açabilir. Fakat kedilerinizin beslenme zamanlarını yaşlarına göre ayarlamanız da önerilmektedir. Eğer cins yavru kedi veya yaşlı bir kediye bakım sağlıyorsanız sık öğünlerle az miktarda mama verebilirsiniz. Kediniz fazla yiyorsa ve kilo kontrolünü sağlamak istiyorsanız öğün miktarlarını azaltabilirsiniz.

Beyaz kedi cinslerinin tüketmemesi gereken bazı besinler de bulunmaktadır. İnsan sindirim sistemi ile kedi sindirim sistemi birbirinden farklı olduğu için sizlerin tüketmiş olduğu bir yiyeceği bazı kedi cinsleri sağlıklı bir şekilde sindiremeyebilir. Bundan dolayı da ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. İşte kedilerin tüketmemesi gereken bazı besinler…

Süt, peynir ve diğer süt ürünleri,

Çikolata ve tatlı yiyecekler,

Çiğ yumurta, balık ve et ürünleri,

Köpek maması,

Ekmek ve maya,

Ton balığı,

Soğan ve sarımsak,

Yukarıda yer alan bazı besinleri kedilerin çok sevdiğini ve tükettiğini duymuşuzdur. Fakat kedilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için yukarıda yer alan besinlerden uzak durması tavsiye edilmektedir. Özellikle sarımsak ve soğan gibi besinler, kedilerde kusma, ishal, karın ağrısı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu bilinmektedir.

4. Beyaz Kedi Cinslerinde Eğitim

Beyaz kedi cinslerin eğitimleri, türlerine göre farklılık gösterebilir. Bazı kedi cinsleri arkadaş canlısı, enerjik ve zeki olduğu için eğitimleri oldukça kolay olabilir. Fakat bazı kediler, sakin, uysal ve pek arkadaş canlısı olmadığı için eğitimleri sizler için zorlayıcı olabilir.

Kedi eğitimine başlamadan önce ilk olarak kedilerinize ne öğretmek istediğinize karar vermeniz sizin için faydalı olabilir. Tuvalet eğitimi, bazı oyun komutları, kum kutusunu kullanmak veya ısırmak, tırmalamak gibi uygunsuz davranışlar… Hangi davranış üzerinde çalışacağınıza karar vererek başlamak eğitimin en önemli süreçlerinden biridir. Daha sonra yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz.

Kedi eğitiminde ortak amaçlardan bazıları şunlar olabilir:

Kum kutusunu kullanmak,

Mobilyaları tırmalamak veya zıplamak,

Isırmamak,

Gel, otur, kal, beşlik çak, yuvarlan, zıpla vb. komutları takip etmek,

Bir kediyi bir şey yapmamak için eğitmek.

Eğitimler sırasında sabırlı olmanız oldukça önemlidir. Bu sebeple eğitim seanslarını kısa tutabilirsiniz. Böylelikle hem kediniz sıkılmaz hem de sizin için eğitim vermek daha kolay olabilir.

5. Sık Sorulan Sorular

Kedileri serinletmek için ne yapmalı?

Yaz aylarında kedilerinizi serinletmek için ilk olarak tüylerini kısaltabilirsiniz. Bunun yanı sıra bol bol su tüketmesine de destek olabilirsiniz. Serin saatlerde oyun oynamasını sağlayabilirsiniz. Kedilerinizi serinletmek için nemli havlular da kullanabilirsiniz. Bulunduğu ortamın kapalı olmadığına özen gösterin ve mümkün olduğu kadarıyla hava sirkülasyonunu sağlamaya dikkat edin.

Kuru ve yaş mama arasındaki farklar nelerdir?

Kedi dostlarınızın beslenmesinde kullandığınız mamalar farklılık gösterebilir. Bunlardan en çok merak edileni de kuru ve yaş mama arasındaki farklardır. Mama tercihi yapmadan önce ilk olarak veterinerinize danışmanız tavsiye edilmektedir. Kuru mama ve yaş mama arasında pek fazla bir farklılık yoktur. Fakat piyasada kuru mamaların çeşitliliği, kolay hazırlanabilir olması, sağlıklı ve uzun ömürlü olması gibi sebeplerden dolayı sıklıkla kuru mama tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra kuru mamalar, kedilerinizin diş sağlığı açısından da önemlidir. Kuru mama kullanımı, kedilerde diş taşını önemli oranda engellemektedir. Diğer yandan yaş mamaların lezzetli olması, çiğnenmesi daha kolay olması, susuz kalmasını önlemesi açısından da yaş mamalarda sıklıkla tercih edilenler arasında yer almaktadır.

Kedi tuvaleti nasıl temizlenir?

Kedi tuvaleti için öncelikle kedi tuvalet kabı kullanmanız tavsiye edilir. Bununla birlikte kedi kumuna da ihtiyaç duyabilirsiniz. Patili dostlarınızın tuvaletini temizleyebilmek için kedi dostlarınızın tuvalet temizliği için üretilen kedi kumu küreği gibi ürünler kullanabilirsiniz. Günlük olarak kedilerinizin kumlarını temizlemeye dikkat etmeniz gerekir.

Mikroçipler evcil kedilerde kansere neden olur mu?

Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kedilere mikroçip takılma zorunluluğu geldi. Fakat pek çok kedi sahibinin bu konu hakkında bazı endişeleri de bulunuyor. Mikroçiplerin evcil kedilerde kansere neden olup olmadığı en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Kedilerin kaybolma durumuna karşı oldukça faydalı olan mikroçiplerin, kedilerin sağlığına olumsuz etki ettiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tüm dünyadan pek çok veteriner hekim mikroçipin yararlı olduğunu ifade etmektedir. Oldukça hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirildiği için kedilerinize herhangi bir zarar da vermez.

6. Sonuç

Beyaz kedi cinsleri hakkında merak ettiğiniz pek çok şeyi bu yazımızda sizler için özetledik. Beyaz kedi cins özellikleri, beslenmeleri, bakımları ve kediler hakkında merak edilen sıkça sorulan sorular gibi pek çok konuya ulaşabilirsiniz. Beyaz kedi cinslerin özellikleri farklılık gösterdiği için hem beslenmeleri hem de bakımları farklılık gösterebilir. Bu sebeple hangi kedi türünün hangi özelliklere sahip olduğunu bilmek ve buna göre bakım ve eğitim sağlamak oldukça önemlidir.