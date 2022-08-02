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Beykoz'da sahili kapatanlara devletin gücü yetmedi

Yasalarla tüm sahiller halkın kesintisiz yürüyüş alanı olması öngörülürken, İstanbul Beykoz'da bazı ev sahipleri kaldırımları kapatarak halkın vatandaşın geçişini engelmeye başladı

02 Ağustos 2022 Salı 17:19
Beykoz'da sahili kapatanlara devletin gücü yetmedi

Beykoz'da sahili kapatanlara devletin gücü yetmedi


İstanbul Beykoz Kaymakamlığı, vatandaşların ısrarlı şikayeti sonucu verdiği yıkım kararına karşın, sahildeki işgale son verilmiyor
Anadolu Kavağı’nda bazı ev sahipleri, kamuya ait yolu, masa, sandalye, çiçeklik ve demir bariyerlerle işgal ederek yurttaşların deniz kenarını kullanmasına engel oluyor.

İstanbul Beykoz ilçesindeki Anadolu Kavağı Mahallesi Macar Tabya Caddesi’ne bağlı deniz kenarındaki Taşlık Çıkmazı’nda kamuya ait yürüyüş alanı bazı ev sahiplerince işgal edildi. Mülk sahiplerinin tapularında hane girişi-çıkışı Macar Tabya Caddesi’nde olmasına karşın deniz tarafına kapı açarak yasayı çiğnedi. Ayrıca sahil şeridi de yurttaşın kullanımına kapandı.  

Anadolu Kavağı sakinlerinin Beykoz Kaymakamlığı’na yaptığı başvuru sonucunda, işgale neden olan durumların ortadan kaldırılması yönünde karar çıktı. Bu karara karşın ev sahiplerinin geri adım atmadığı görüldü. Anadolu Kavağı sakinleri kaymakamlık kararının uygulanmasını istiyor. Ayrıca yurttaşlar Beykoz Belediyesi’ni de göreve davet etti.

Başvurdukları hiçbir yetkiliden yanıt alamadıklarını söyleyen Anadolu Kavağı Muhtarı Sevim Lüleburgaz, “Anadolu Kavağı’nda denize girecek çok az bir yer var. Onu da sahiplenmeye çalışıyorlar. Nereye başvurduysak elimiz boş döndük. Yetkililere şu ana kadar sesimizi duyuramadık” diye konuştu. 

"KARAR UYGULANSIN"

Muhtar Lüleburgaz, “Son seçimde AKP’ye hiç oy çıkmamasının bedelini mi ödüyoruz bilemedim” diyerek sözlerine şöyle devam etti: 

“Kaymakamlık, Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında mekik dokuduk. Kaymakamlığın yıkım kararının uygulanması için çaba sarf ediyoruz. Ancak kimse sorumluluğu üstüne almıyor. İş çığırından çıktı. Denize giren kadınların fotoğraflarını çektiler. Bu konu da mahkemeye intikal etti. Sözlü tacizlere muhatap oluyoruz. Önceleri arabuluculuk yapmaya çalıştım. Ancak vefat eden eşime bile hakaret ettiler. Sürtüşme daha nereye gidecek bilmiyoruz. Bu şahısların arkasında kim var? Kurumları görevini yapmaya davet ediyoruz.

"ÖZGÜRCE KULLANMALIYIZ"

Yaşadıkları sorunla ilgili konuşan Anadolu Kavağı sakinlerinden Hatice Yontan, “Orası da devletimizin yeriyse özgürce denize girmeliyiz” derken başka bir mahalle sakini Merve Yüce ise “Mücadelemiz haksız işgal ortadan kalkana, demir kapılar sökülene kadar devam edecek. Kamuya ait bu yeri hiç kimse halkın kullanımına kapatamaz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
BeykozBeykoz Sahil
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