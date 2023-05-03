Beykoz Ot Festivali 6 Mayıs'ta başlıyor



İlk proje olarak da 6-7 Mayıs 2023’de Beykoz Cumhuriyet Köy’de gerçekleşecek olan 1.Beykoz Ot Festivali yapılacaktır.

Tarih boyunca hayvancılık, çiftçilik ve ormancılıkla uğraşmış olan Beykoz köyleri halkı, el emeği doğal ürünler üretmektedir. Festival burada yetişen doğal bitkilerle beslenmenin sağlık açısından ne gibi etkilerinin olduğunu gösterecektir. Bunun yanında insanların doğal tüketim konusunda bilinçlendirilmesi açısından çeşitli atölye çalışmalarına da yer verilecektir.

Aynı zamanda yöresel lezzet ve kültürünün aktarılması, tarım, gıda ve eczacılık sektörlerinin gelişimine katkıda bulunmak, alternatif tıp tedavi yöntemlerinin bilimsel gelişimine destek olması açısından yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi için tüm kurum ve kuruluşları, üniversite, araştırma enstitüleri ve firmaları bir araya getirecek bir platform oluşturmak amacıyla buluşturmayı amaçlamaktadır.

İstanbul’a çok yakın lokasyonda olan ve iyi tarım uygulamaları ile ürün yetiştiren, ata tohum sahibi Beykoz’un ve kadınların değerleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme konusu da çok önemlidir.

Doğanın iyileştirici gücünün öğrenilmesi için bitkileri doğru kullanmak ve doğru zamanda tüketmek, hangi ot nasıl değerlendirilir, hangi yemekler yapılır, hangileri şifa için kullanılır bu konularda da gelecek nesillere aktarılması, farkındalık ve bilinç yaratmak üzere bu festivale karar verilmiştir.

Bu yıl Cumhuriyet köy için ayrıca Avrupa Birliği projesi ile yurtdışı çalışması yapılacak olup festivalimizi de globale taşımayı planlanıyoruz. Bundan sonraki festivallerimizde yurt dışındaki üretici ve tüketicilerin katılımcı ve ziyaretçi olarak katılmasını da öngörüyoruz.

Bu coğrafyada yetişen otlarla pişirilen yemeklerden çeşitli atölyelere etkinliklere ve şenliklere uzanan festivalimizde herkes kendine göre bir neşe kaynağı bulacak.

Zembil Çiçeği ve kaldirik olarak da bilinen bir bahar bitkisi olan HODAN, mitolojide de “Neşe Veren Bitki” olarak geçer. Bu sene birincisini yapacağımız festivalimizin temasını HODAN olarak belirledik, uğur getirsin, bereket getirsin, herkese neşe versin istedik.