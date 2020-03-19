Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık | Yakın temastan uzak duralım

İlçe genelinde aldığı önlemlerle koronavirüs salgınına karşı bir dizi çalışma gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, yürüttüğü dezenfekte ve ilaçlama işlemlerinin yanı sıra vatandaşları bilgilendirmeye de devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında Beylik Pazarını ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 14 kuralın bulunduğu broşürü pazar esnafına ve vatandaşlara dağıtan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, virüsten korunmak için yapılması gerekenleri hatırlattı. Başkan Çalık ayrıca yakın temastan kaçınılmasını gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara kişisel hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgını kapsamında bir dizi önlemler alan Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte, ilaçlama ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların virus tehdidine karşı bilgilenmesi amacıyla işletmeleri denetleyerek “14 Altın Kural” broşürünü dağıtan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ilçe halkının dikkat etmesi gereken hususları da paylaştı. Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Beylik Pazarı esnafını da ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; virüsten korunmak için yapılması gerekenleri hatırlattı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 14 kuralın bulunduğu broşürü dağıtan Başkan Çalık, yakın temastan kaçınılmasını gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara kişisel hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

“En Önemlisi Kişisel Önlemler’’

Kişilerin bireysel olarak alacağı önlemlerle virüsün yayılma hızının düşeceğini ifade eden Başkan Çalık; “Mekanların hijyenik ortamlara dönüşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onun ötesinde vatandaşlarımızın kendine düşen sorumlulukları da bulunuyor. Temizlik ve hijyen konusunda herkes kendi üzerine düşen görevi yapmalı. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı hem el broşürlerimizi hem de pazarın her köşesine afişlerimizi asarak duyarlılık göstermelerini istiyoruz. Panik yapmadan bu işi bilinçli bir şekilde yürütmeye devam etmeliyiz. Kişisel mesafemizi korumalıyız. Kucaklaşmaları ve tokalaşmaya bir süre ara vermeliyiz. Yurt dışından gelen vatandaşlar da 14 gün kuralına uymalı.” şeklinde konuştu.

Biz Elimizden Geleni Yaptık Ve Yapmaya Devam Edeceğiz

Kamu kuruluşlarının bu zamana kadar güzel bir sınav verdiğine dikkat çeken Çalık, “Bu zamana kadar herkes üzerine düşeni, elinden geleni yapmaya çalıştı. Kamu kurum ve kuruluşları ilaçlandı. İnsanlar bilgilendirilerek neler yapılması gerektiğini vurgulandı. Ortak kullanım alanlarını dezenfekte edildi. Artık iş biraz insanlarımıza düşüyor. Kendi oto kontrol sistemimizi kurarak temastan uzak durmalıyız. Açıklanan 14 kurala harfiyen uymalıyız. Bireysel olarak herkes üzerine düşeni yapmalı. Belediye olarak biz elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci en az sıkıntıyla atlatacağız” diye konuştu.

