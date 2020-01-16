

Beylikdüzü'nde mama evleri projesi patileri sevindirdi



Özellikle yerleşim yerlerinden uzak olan, arazi şartlarında yaşayan sokak hayvanlarının yiyeceklerini olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla ilçe genelinde dört noktaya toplamda 10 adet mama evi montajı yapıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Bu kış da Beylikdüzü’nde sokak hayvanlarımız en iyi koşullarda kışı geçirecekler.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, özellikle evlerden ve insanlardan uzak olan, arazi şartlarında yaşayan sokak hayvanları için Mama Evleri projesini hayata geçirdi. Yiyeceklerin olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü marangozhanesinde üretilen Mama Evleri’nin, ilçe genelinde dört noktaya toplamda 10 adet montajı yapıldı. Adnan Kahveci Mahallesi Bülent Ecevit Parkı yanı boş arsa, Barış Mahallesi Çiftlik Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı’na yerleştiren mama evlerine hayvanseverler de yemek bırakabilecek.

Çalık: Beylikdüzü’nde Sokak Hayvanlarımız En İyi Koşullarda Kışı Geçirecek

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak ilçenin birçok noktasında besleme yaptığını ancak bu proje ile besleme noktalarının hem görsel hem de işlevsel olarak daha elverişli olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Yaşamımızın bir parçası olan sokak hayvanlarının ağır kış koşullarında ve yağışlı günlerde beslenmesinin daha iyi imkânlarda olabilmesi adına marangozhenemizde yaptığımız mama evlerimizi ekiplerimizin tespit ettiği noktalara yerleştiriyoruz. Bu kış da Beylikdüzü’nde sokak hayvanlarımız en iyi koşullarda kışı geçirecek.” ifadelerini kullandı.