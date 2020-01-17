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Beyoğlu Afet Koordinasyon Mekezi hizmete açıldı

Beyoğlu’nda vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan ‘Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi hizmete girdi.

17 Ocak 2020 Cuma 15:18
Beyoğlu Afet Koordinasyon Mekezi hizmete açıldı


Beyoğlu Afet Koordinasyon Mekezi hizmete açıldı


 

Beyoğlu Belediyesi tarafından vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Sütlüce Mahallesinde kurulan ‘Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi’ hizmete açıldı. Açılış törenine; Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı. Beyoğlu’nda afetlere karşı yapılan hazırlık çalışmalarının kamuoyuyla paylaşıldığı törenin ardından Beyoğlu Belediyesi, AFAD ve Beyoğlu İçme Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BEYOĞLU’NU AFETLERE HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nu afetlere hazır hale getirmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Bugün Afet Koordinasyon Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Bilindiği gibi Beyoğlu’nda metruk binalar var. Hepimiz bunun farkındayız. Çünkü Beyoğlu, İstanbul’un ve Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bütün kültürlere ait yapıların mimari eserlerin bulunduğu bir ilçedir. Beyoğlu’nun özellikle tarihi sit alanlarındaki metruk binalarla ilgili doğrudan yerel idarenin herhangi bir müdahale etme yetkisi yok” dedi.

METRUK BİNALARLA İLGİLİ YOL HARİTAMIZI ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE AÇIKLAYACAĞIZ

Başkan Yıldız, “Beyoğlu’nda şuana kadar 370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair bir tespitimiz var. Buna ilişkin anıtlar kurulu ile yazışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Binaların çoğu 1 ve 2’nci derecede tarihi eser statüsündedir. Bu tür binaların yıkılması belediyeler tarafından çıkarılacak rölöveler anıtlar kurulunun uygun görmesi halinde usullerle yıkılması mümkün olabiliyor. Bir de bu binalar ya özel mülkiyete konu olabiliyor ya da vakıf statüsündeki şahıslara ait mülkiyetler olabiliyor. Böyle bir durumda kimsenin özel mülkiyetine dokunma imkanımız yok. İlgilisine tebligat atılıyor. Rölöve çalışması yapmak can güvenliği açısından tehlike arz edebiliyor. Bunu da anıtlar kurulunun belirleyeceği başka bir usulle çözüyoruz. Önümüzdeki süreçte başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı’nın anıtlar yüksek kurulu ile merkezi yönetim Beyoğlu Belediyesi olarak bir yol haritamızı kamuoyu ile paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

200 BİN BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR VE KİTAPÇIK DAĞIRILACAK

Beyoğlu Belediyesi, AFAD ve Beyoğlu İçme Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Beyoğlu’nda afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları yapılacak. Afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında; ortak arama kurtarma tatbikatları ile okullarda ve Semt Konaklarında ortak eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca afetlerle ilgili hazırlanan yüz bini broşür, yüz bini de kitapçık olmak üzere iki yüz bin bilgilendirici materyal okullar aracılığıyla öğrencilere, Semt Konakları aracılığıyla da vatandaşlara dağıtılacak.

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Beyoğlu Afet Koordinasyon MekeziBeyoğlu Belediyesi
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