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Bilişim Medyası'ndan 'Evde Kal' çağrısı

Türkiye Covid-19 pandemisine karşı tek yürek oldu. Evde çalışma modelini benimseyen Bilişim Medyası sektöre 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

26 Mart 2020 Perşembe 14:47
Bilişim Medyası'ndan 'Evde Kal' çağrısı

Bilişim Medyası'ndan 'Evde Kal' çağrısı

Telekomünikasyon ve bilişim sektöründe yayın yapan medya organları, Koronavirüs salgınına karşı mücadele amacıyla evden çalışma çağrılarına destek çıktı, sektöre “Evde Kal” çağrısı yaptı.

Bilişim Medyası Derneği (BMD) ile telekomünikasyon ve bilişim sektöründe yayıncılık yapan ICT Media, BT Haber, BT Günlüğü, Hardware Plus, TechnoLogic, Kamu Teknolojileri, Teknolojik Grup, Maramiro, TeknolojiOku, TeknoSeyir, CyberMag, Teknoblog ve Technopat Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla “Türkiye için evdeyiz, Türkiye için çalışıyoruz” başlığı altında bir ortak açıklama yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen yeni tip Koronavirüs’ün (covid-19) yayılımının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin virüsten daha güçlü olduğu vurgulanan açıklamada, “Telekomünikasyon ve bilişim sektörü olarak iletişimi koparmıyoruz. Bilişim medyası olarak biz de iş akışlarımızı teknolojinin imkânlarını kullanarak evden yürütüyoruz. Sektörün sesi yayıncılar olarak Türkiye’nin evden çalışmasını destekliyor, haberlerimizle telekomünikasyon ve bilişim firmalarımızın sesi olmaya devam ediyoruz. Evde çalış, sağlıklı kal Türkiye” denildi. #evdecalissagliklikalTürkiye

Anahtar Kelimeler:
Evde KalEvdekal
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