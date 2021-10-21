Bisikletliler çocuklar için pedal çevirecek

Suyabatmaz 21 Ekim’de gerçekleştirecekleri yeni yardım kampanyasını Radyo Trafik dinleyicileri için anlattı. Bisikletliler bu kez köy okullarında eğitim gören çocuklara yardım için pedallamaya hazırlanıyor. Bisikletliler 21 Ekim Cuma günü başlayacak sürüş ile yaklaşık 1200 km’lik yolculuktaki 14 noktada ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşılacak.

Köy okullarında eğitim gören çocuklara yardım götürmek için bir araya gelen bazı bisikletliler Antalya’dan başlayıp Şanlıurfa Göbeklitepe’de sona erecek yardım kampanyası sürüşü için yarın pedallamaya başlıyor. Akdeniz kıyı şeridinden Kıbrıs’ı da kapsayacak bir sürüş ile Şanlıurfa’ya yol alacak bisikletliler, 14 ayrı noktada köy okullarında eğitim gören çocuklara bot, mont ve tablet ulaştıracak.

KARADENİZ VE EGE’DEN SONRA AKDENİZ

Bisikletliler köy okullarındaki çocuklara ihtiyaçlarını ulaştırmak için ilk defa yola çıkmıyor. Bridge To Türkiye Fund (BTF) öncülüğünde 2014’de Karadeniz’de 1600 km’lik, 2017’de Ege’de 1300 km’lik yardım kampanyası sürüşleri gerçekleştirilerek binlerce çocuğa bot ve mont hediye edilmişti.

YENİ YARDIM ROTASI AKDENİZ ŞERİDİ İLE GAZİANTEP VE ŞANLIURFA

Bisikletlilerin bu seneki yardım rotası ise Akdeniz kıyıları ile Gaziantep ve Şanlıurfa olacak. Bisikletlilerin köy okullarındaki çocuklar için yapacağı yaklaşık 1200 km’lik sürüş yarın Antalya’dan başlayacak ve Mersin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Adana, Osmaniye ile Gaziantep’teki duraklarının ardından 1 Kasım’da Şanlıurfa Göbeklitepe’de son bulacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türklerin kurdukları BTF vakfının öncülüğünde gerçekleşecek etkinliğe Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, birçok bağışçı ve sponsor da destek veriyor.

“ONLARIN EĞİTİMİ AKSAMASIN DİYE”

Yarın köy okullarında eğitim gören çocuklara destek için pedallayacaklar arasında bulunan Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, katıldığı Radyo Trafik yayınında yardım kampanyası sürüşüne dair detayları anlattı.

Bisikletlilerin bazen spor, bazen ulaşım, bazen sağlık için bisiklete bindiklerini ancak zaman zaman da sosyal sorumluluk projeleri için pedalladıklarını söyleyen Suyabatmaz, yarın başlayacak sürüşü üçüncü kez gerçekleştireceklerini belirtti.

“Birincisinde Karadeniz boyunca Hopa’dan İstanbul’a 1600 Km, 14 gün pedal çevirmiştik. Daha sonra 2017’de Çanakkale’den Antalya’ya 1300 km pedal çevirmiştik yine 14 gün. Şimdi de Antalya’dan 3 gün Kıbrıs ve Şanlıurfa Göbekli Tepe’ye kadar 1200 km pedal çevireceğiz.” diyen Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, bu yolculuğun nedenini ve ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

“Bir sosyal sorumluluk kampanyası… Dağ köylerinde kışın eğitimleri için karda, buzda yürüyerek okula gidip gelen pek çok çocuğumuz var. Onların eğitimi aksamasın diye onlara yıllardır bot, mont tedarik ediliyor, hediye ediliyor. Bunu yapanlar da Amerika’da yaşayan Türkler. Bridge To Türkiye Fund diye bir vakıfları var, ‘Türkiye Yardım Köprüsü’ Türkçesi. Bu vakfın bağış kampanyalarında gönüllüler bir şey yapıyor ve bağış istiyor. Hani birileri koşuyor, ‘Şu vakfa bağış yapar mısınız?’ derler. Siz bağış yaparsınız onlar koşarlar sizin adınıza, bağışçılar adına. Aynı şekilde Amerika’da yaşayan Türk arkadaşlar buraya gelip Karadeniz’de bu yolculuğu yaparken biz de Bisikletliler Derneği olarak onların altyapısının ve organizasyonunun içinde olduk, destek verdik, biz de pedal çevirdik hem de organizasyon hazırladık. Konaklayacağı yerleri, izinleri vs. İşte bütün bunları üçüncü kez yapıyoruz.”

SÜRÜŞÜN SADECE BİR BÖLÜMÜNE DE DAHİL OLUNABİLİR

“Pek çok sivil toplum örgütü var. Bunlardan en değerlilerinden birisi, Aziz Sancar Vakfı da bu projenin içinde… Onun da yönetim kurulu üyeleri bizlerle pedal basacak. Bunun için işlerini güçlerini bırakıyorlar 14 gün Amerika’dan buraya gelip çocuklara yardım için pedal basacaklar. Türkiye’den de katılımcılar var. Bağış yaparak buna katılabiliyor isteyenler ve istediği kadar katılabiliyor. Yani 14 gün boyunca değil de ben sadece hafta sonu katılacağım, 2 - 3 - 5 gün diye. Sonra uçağa atlayıp geliyorlar ya da otobüsle. Bize belirtilen yerlerde bizlerle birlikte pedal çeviriyorlar.”

KONVOYUN ARKASINDA DESTEK MİNİBÜSÜ OLACAK

“Bu arada bisiklet konvoyunun arkasında da destek minibüsü var. Malzemeleri, yedek parçaları, yedek bisikleti, eşyaları o taşıyor. Bizler pedal çeviriyoruz sadece. Yaş ortalaması da 50’ye yakın katılımcıların. Kadın, erkek kalabalık bir grup oluyoruz. Böylece şehir şehir hem kampanyayı duyurmuş oluyoruz hem de çocuklar için zor bir şey yaparak bağış toplanmış oluyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN TANITIMINA DA KATKI SUNMUŞ OLACAĞIZ”

“19 Ekim günü başlayacak, 14 gün sonra 1 Kasım günü Şanlıurfa Göbeklitepe’de sona erecek. Hem de Göbeklitepe’nin tanıtımına da katkı olmuş olacak. Gittiğimiz, geçtiğimiz güzergâhlarda Türkiye’nin tanıtımına da katkı sunmuş olacağız. Bir taşla birçok kuş vurulmuş olacak ve böylece sosyal sorumluluk gereği pedal basılabileceğini de bir kez daha göstermiş olacağız.”

PROJEYE NASIL DAHİL OLUNABİLİR?

“Bu projeye katılmak isteyenler öncelikle projeye bir bağış yapıyor. Türkiye’den katılanlar için 500 lira bir bağış sistemi var. Sonra da konaklama ve yemek gibi masrafları herkes kendi karşılıyor, pedal çevirerek katkı koymuş oluyorsunuz, bağış yaparak katkı koymuş oluyorsunuz. Şartlar bu.”