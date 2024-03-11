Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bitcoin yatırımcısını neler bekliyor?

70 bin dolarla yeni bir zirve yapan Bitcoin’in çıkışı ile ilgili merak edilenleri Bybit Kurumsal İlişkiler Müdürü Eugene Cheung, dört ana başlık altında değerlendirdi.

11 Mart 2024 Pazartesi 14:45
Bitcoin yatırımcısını neler bekliyor?






Bitcoin yatırımcısını neler bekliyor? 

  

Kurumsal Yatırım ve ETF'ler: Ortadoğu egemen varlık fonlarının Bitcoin piyasasına potansiyel girişi de dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılardan gelen önemli ilgi, Bitcoin'in meşru bir varlık sınıfı olarak giderek daha fazla kabul gördüğünü göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ETF'lerine rekor düzeyde giriş ve şaşırtıcı girişler bu eğilimi daha da destekleyerek Bitcoin için tutarlı bir satın alma baskısı ve sürdürülebilir talep sağlamaktadır.

 

Borsalarda Arzın Azalması: Bitcoin'in borsaları terk etme ve özel cüzdanlarda tutulma eğilimini gözlemliyoruz, böylece mevcut arz azalıyor. Ayrıca, zincir üzerindeki veriler, uzun vadeli BTC sahiplerinin bu seviyelerde satış yapmadığını ve onları varlıklarından ayrılmaya ikna etmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyacaklarını göstermektedir. Bu arz sıkıntısı, artan taleple birleştiğinde fiyatları daha da yukarı çekebilir. 

 

Ana Akımın İlgisi: Yükselen arama trendleri ve Bybit uygulamasının ve diğer kripto uygulamalarının sıralamalarda yükselmesi, kripto para birimlerine yönelik ana akım ilginin arttığını göstermektedir. Bu artan farkındalık ve perakende yatırımcıların katılımı, fiyatların daha da değer kazanmasına katkıda bulunabilir.

 

BTC Yarılanması: BTC'nin önceki iki yarılanmasında (2020 ve 2016'da) spekülatörler hype'tan faydalanmak için BTC satın aldıklarından bir "yarılanma öncesi ralli" gördük. Bunlar daha sonra yarılanma olayından birkaç hafta önce "haberleri sattılar" ve kısa bir düşüş trendine yol açtıktan sonra satmaya devam ettiler. Daha önce  BTC fiyatının satıştan sonra tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmadan önce bir süre konsolide olduğunu görmüştük. Bu seferki temel fark, güçlü bir rüzgar sağlayan ve yarılanmadan önce Bitcoin için yeni zirvelere yol açan ETF akışlarına sahip olmamız - benzersiz bir olay - bu yüzden şimdi 70 bin dolarda duruyoruz ve herkesin sorduğu ana soru: bu ne kadar yükseğe çıkabilir?

Bitcoin ve Altın: Küresel finansal istikrarsızlık karşısında, bilgili yatırımcılar zamanın ve politikanın testine dayanabilecek dirençli varlıklar arıyor ve bu da BTC ve altın için tüm zamanların en yüksek seviyelerine yol açıyor. Altın geleneksel olarak güvenli liman varlığı olsa da mütevazı kazançları Bitcoin'in patlayıcı büyümesine kıyasla soluk kalıyor. Bu sadece bir trend değil, derin bir piyasa evrimi. Dijital çağımız dijital çözümler gerektiriyor ve Bitcoin 7/24 anlık mutabakat, derin likidite ve tam şeffaflık sunarak bu finansal devrimin ön saflarında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HiPP | Bugün Senin Günün!
HiPP | Bugün Senin Günün!
İBB'den yenidoğan destek paketi
İBB'den yenidoğan destek paketi
Eyüpsultan'da 10 mahalleye otopark yapılacak
Eyüpsultan'da 10 mahalleye otopark yapılacak
Gümüşdere Köy Ürünleri satış merkezi Sarıyer'de açılıyor
Gümüşdere Köy Ürünleri satış merkezi Sarıyer'de açılıyor
Ünlü isimler “Yüzümüz Yok” dedi
Ünlü isimler “Yüzümüz Yok” dedi
Trabzonspor'dan Epilepsi Hastalarına Destek
Trabzonspor'dan Epilepsi Hastalarına Destek
Hibrit Çalışma Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
Hibrit Çalışma Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
AKP'li belediye trafik kazasını bile siyasete mal etti
AKP'li belediye trafik kazasını bile siyasete mal etti
İBB'nin gezici aşevleri hizmete girdi
İBB'nin gezici aşevleri hizmete girdi
Lozan mübadilleri Sarıyer'de anıldı
Lozan mübadilleri Sarıyer'de anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim