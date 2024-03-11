Bitcoin yatırımcısını neler bekliyor?

Kurumsal Yatırım ve ETF'ler: Ortadoğu egemen varlık fonlarının Bitcoin piyasasına potansiyel girişi de dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılardan gelen önemli ilgi, Bitcoin'in meşru bir varlık sınıfı olarak giderek daha fazla kabul gördüğünü göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ETF'lerine rekor düzeyde giriş ve şaşırtıcı girişler bu eğilimi daha da destekleyerek Bitcoin için tutarlı bir satın alma baskısı ve sürdürülebilir talep sağlamaktadır.

Bitcoin'in borsaları terk etme ve özel cüzdanlarda tutulma eğilimini gözlemliyoruz, böylece mevcut arz azalıyor. Ayrıca, zincir üzerindeki veriler, uzun vadeli BTC sahiplerinin bu seviyelerde satış yapmadığını ve onları varlıklarından ayrılmaya ikna etmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyacaklarını göstermektedir. Bu arz sıkıntısı, artan taleple birleştiğinde fiyatları daha da yukarı çekebilir.

Ana Akımın İlgisi: Yükselen arama trendleri ve Bybit uygulamasının ve diğer kripto uygulamalarının sıralamalarda yükselmesi, kripto para birimlerine yönelik ana akım ilginin arttığını göstermektedir. Bu artan farkındalık ve perakende yatırımcıların katılımı, fiyatların daha da değer kazanmasına katkıda bulunabilir.

BTC Yarılanması: BTC'nin önceki iki yarılanmasında (2020 ve 2016'da) spekülatörler hype'tan faydalanmak için BTC satın aldıklarından bir "yarılanma öncesi ralli" gördük. Bunlar daha sonra yarılanma olayından birkaç hafta önce "haberleri sattılar" ve kısa bir düşüş trendine yol açtıktan sonra satmaya devam ettiler. Daha önce BTC fiyatının satıştan sonra tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmadan önce bir süre konsolide olduğunu görmüştük. Bu seferki temel fark, güçlü bir rüzgar sağlayan ve yarılanmadan önce Bitcoin için yeni zirvelere yol açan ETF akışlarına sahip olmamız - benzersiz bir olay - bu yüzden şimdi 70 bin dolarda duruyoruz ve herkesin sorduğu ana soru: bu ne kadar yükseğe çıkabilir?

Bitcoin ve Altın: Küresel finansal istikrarsızlık karşısında, bilgili yatırımcılar zamanın ve politikanın testine dayanabilecek dirençli varlıklar arıyor ve bu da BTC ve altın için tüm zamanların en yüksek seviyelerine yol açıyor. Altın geleneksel olarak güvenli liman varlığı olsa da mütevazı kazançları Bitcoin'in patlayıcı büyümesine kıyasla soluk kalıyor. Bu sadece bir trend değil, derin bir piyasa evrimi. Dijital çağımız dijital çözümler gerektiriyor ve Bitcoin 7/24 anlık mutabakat, derin likidite ve tam şeffaflık sunarak bu finansal devrimin ön saflarında yer alıyor.