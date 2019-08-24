Bodrum sosyetesi mahkemelik oldu..



Türkiye'nin en zengin ailelerinin konakladığı site içinde kavga adliyelik oldu. İstanbul'un tanınmış emlakçısı Barbaros İpek için 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı..

Zenginlerin gözdesi lüks villaların yükseldiği sitede bahçe düzenleme sırasında başlayan tartışma sosyetenin ünlü isimlerini karşı karşıya getirdi.

Bodrum'daki lüks sitede konaklayan Barbaros İpek hakkında, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar vermek ve kullanımı engellemek suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Ultra zenginlerin yeri cennet koyundaki lüks bir sitede kalan Barbaros İpek, evinin bahçesinin görünümünü yeşillendirmek için komşusunun bahçesindeki pergolanın çatısını sökerek suni çim plastikle yapıştırdı. Komşusu durumu savcılığa şikayet etti.

Soruşturmayı yürüten Bodrum Savcılığı, İstanbul’da emlak işleri ile uğraşan Barbaros İpek hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar vermek ve kullanımı engellemek suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.