Boğaz'a düşen yaşlı adam son anda kurtarıldı



Üsküdar Beşiktaş seferini yapan teknede, dengesini kaybederek boğazın soğuk sularına düşen yaşlı adam, gemi görevlileri tarafından son anda kurtarıldı.



İstanbul Boğazı'nda tekneden yaşlı bir adam düştü. Adamı kurtarmak için teknedeki görevliler denize atlarken, yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı

İstanbul'da Üsküdar-Beşiktaş arasında sefer yapan tekneye binen yaşlı bir adam bilinmeyen bir nedenden denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Denize atlayan görevli can simidi ile yaşlı adamı tekneye aldılar.

Edinilen bilgilere göre yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz ortasında hareketsiz duran adamı gören görevli hemen denize atlıyor. Can simidi takılan yaşlı adam ardından iple tekneye çekiliyor.