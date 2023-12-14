Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Boşanmaya giderken aracını gelin arabası gibi süsledi

Bursa'da eşine açtığı boşanma davasına, 'Osman cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz' yazılı aracıyla gitti

14 Aralık 2023 Perşembe 10:07
Boşanmaya giderken aracını gelin arabası gibi süsledi






Boşanmaya giden genç kadın aracını gelin arabası gibi süsledi


Bursa'da Gülşah A.(29), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.


Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A., 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi.

2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti.

Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ 

Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım.

Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.  

Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.

Son Güncelleme: 14.12.2023 10:29
Anahtar Kelimeler:
BursaBoşanmaOsman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı
Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı
İBB'nin mor otobüsleri yola çıkıyor
İBB'nin mor otobüsleri yola çıkıyor
Genç kız 'Koca arıyorum' pankartı açtı
Genç kız 'Koca arıyorum' pankartı açtı
Trafik kazasında ölen palamut için başsağlığı
Trafik kazasında ölen palamut için başsağlığı
Burgazlı Ailesi'nin acı günü | Neşe Burgazlı vefat etti
Burgazlı Ailesi'nin acı günü | Neşe Burgazlı vefat etti
Şilan hayat kurtarmak için Kırklareli'nde
Şilan hayat kurtarmak için Kırklareli'nde
Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya Limanı'na demirledi
Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya Limanı'na demirledi
İETT Özel Halk Otobüsü denize düştü
İETT Özel Halk Otobüsü denize düştü
Yolsuzluktan el çektirildi, haberlere engel gelince göreve geri döndü
Yolsuzluktan el çektirildi, haberlere engel gelince göreve geri döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim