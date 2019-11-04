Boşanmaya götüren nedenler

Mutlu başlayan bir evliliğin bitmesi için birbirinden farklı nedenler vardır. Biz de bu nedenleri Boşanma davaları uzmanı Avukat Aytaç YAVUZ’ la yaptığımız görüşme ile açıklık getirelim istedik.

Bundan 20 sene öncesini ele alırsak boşanmalarda nedeni olmayan durumlar bugün zamanın değişmesiyle birlikte neden olarak karşımıza çıkabiliyor. Aşağıda boşanmaya götüren nedenler başlıklar halinde sunulmuş ve ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Ekonomik Nedenler

Bu konuda yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki ekonomisi daha iyi olan ülkelerde bile boşanma oranları ciddi rakamlara yükselmiş durumda. Bu ülkelerde kadınlarında çalışıyor olması ve kendi özgürlüklerini ele almış olmaları hayatlarını kazanabilmelerine olanak sağlıyor. Kadın böyle durumda kendisine olan güveni daha yüksek olduğundan dolayı erkeğe fazla ihtiyaç duymuyor. Bu da kadın eğer ki yaşadığı evlilikten aradığını bulamaması halinde boşanmayla sonuçlanabiliyor. Yani çalışan kadınlar çalışmayan kadınlara oranla daha fazla düşünüyorlar. Günümüzde evlilik içerisinde maddi sıkıntıların yaşanmış olması da evlilik içerisindeki gerilimin artmasına neden oluyor. Bu durum ise eşlerin birbirlerin olan sabırlarının boyutlarının daha da azalmasına imkan sağlıyor.

Yaşam standartları değişen çiftler boşanmaya daha yatkın olurken modern dünyada çiftlerin evliliğe bakış açısı da değişiyor. Kadın ve erkeğin birbirine karşı olan toparlayıcı yaklaşımları değiştiğinde ise artık boşanmayı tetikleyici bir tavır yerini almış oluyor.

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Boşanmış Ailelerin Çocukları

Boşanmış ailelerin çocukları da evlilikle ilgili beklentilerini tam olarak oturtamıyorlar. Evliliğe yaklaşımı boşanmış olan anne ve babalarından öğrenmiş olduklarından dolayı boşanma eğilimleri de daha fazla oluyor. Evlilik sorunların uyumu ve birlikte çözümü demektir. Dolayısıyla küçük yaşta anne ve babası boşanmış olan bir çocuk bu uyumu nasıl yakalayabileceğini bilmediğinden dolayı çözüm üretme konusunda da gerekli tecrübeye sahip olamıyorlar.

Kültür Farklılıkları

Evlilikte her ne kadar ön planda tutulmuyor olsa da din ve kültür farklılıkları da önemli bir konudur. Evlilik birliğinin korunmasını ön gören dini inanca sahip olmayan çiftler boşanmayı bir problem ve sorun olarak algılamıyorlar. Genel olarak kültürü bu şekilde yoğunlaşmış olan bir çift için ise boşanmak bundan sonraki hayatının daha özgür olabileceği anlamına geliyor.

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