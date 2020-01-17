BTS WORLD’de Kore Yeni Yılı “Seollal" kutlaması var

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu BTS ile işbirliği ile geliştirilen, Netmarble’ın mobil oyunu BTS WORLD, oyunculara Kore Yeni Yılı “Seollal"ı kutlama fırsatını verecek bir güncelleme sunuyor.

16 Ocak’ta yayınlanacak güncelleme oyunculara Seollal coşkusunu yaşatacak özel etkinlik sahnesini, 5 yıldızlı kartları, özel paketleri ve farklı sürprizleri içeriyor.

Netmarble bugün, oyuncuların BTS’nin kariyerini yönlendirdiği mobil oyun BTS WORLD için özel Yeni Yıl güncellemesini duyurdu. Güncelleme, yeni bir etkinlik sahnesi, hikaye ve özel oyun içi tekliflerle BTS’nin Kore Yeni Yılı Seollal’ı oyuncularla birlikte kutlamasına olanak sağlıyor.

Seollal coşkusuna ortak olun

16 Ocak 2020 tarihinde yayınlanacak güncelleme çeşitli yeni eklemeler ile gelecek. Seollal güncellemesinin tamamı şu şekilde:

●Seollal Etkinlik Sahnesi ve Yeni 5★ Kartlar – Yeni Seollal etkinlik sahnesi, hikaye ve yedi yeni 5★ kart. Oyuncular yeni kartları etkinlik sahnesini tamamlayarak alabilecek.

●Seollal Teklifi – Seollal kutlaması için yeni özel paketler oyun içi dükkanda 16 – 30 Ocak 2020 tarihleri arasında indirime girecek.

●Seollal Erişim Etkinliği (16 – 28 Ocak) – Erişim etkinliği kapsamında 16 – 28 Ocak 2020 tarihleri arasında ücretsiz eşyalar verilecek.

BTS WORLD oyuna özel 10 bin yeni fotoğraf ve 100 video içeriyor. Oyuncular BTS ile menajerleri olarak sanal şekilde çeşitli birebir interaktif içeriklerle etkileşime giriyor.

Daha fazla bilgi için, lütfen BTS WORLD resmi internet sitesini [https://btsw.netmarble.com] ziyaret edebilir ya da BTS WORLD’ü Twitter, YouTube ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. BTS WORLD özel ürünlerini Netmarble İnternet Mağazası üzerinden bulabilirsiniz.

Netmarble Corporation Hakkında

Netmarble Corporation, harika mobil oyun deneyimleri sunarak dünyadaki her yaştan izleyiciyi eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore'de kurulan Netmarble, en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak dünya çapında en iyi mobil geliştirici ve yayıncılar arasında yer almaktadır. 6.000'den fazla çalışanı ile “Netmarble, Lineage 2: Revolution", "Blade & Soul Revolution", "MARVEL Future Fight", "BTS WORLD", "Paramanya" ve "Seven Knights" gibi en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretmekte ve bunlarla ilgili hizmet vermektedir. Çok oyunculu ücretsiz oyunlar konusunda en iyi mobil oyun geliştiricisi olan Kabam'a, önde gelen gündelik sosyal oyun geliştiricisi Jam City'ye ve müzik yapımcısı, sanatçı ajansı BigHit Entertainment’a en büyük hissedar olan Netmarble, Asya’nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya’nın en büyük internet şirketi Tencent Holdings ve önde gelen bir MMORPG şirketi olan NCsoft ile stratejik bir ortaklığa sahiptir. http://company.netmarble.com adresinde daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Big Hit Entertainment Hakkında:

2005 Şubat ayında CEO ve Yapımcı Bang Si-Hyuk tarafından Güney Kore'de kurulan Big Hit Entertainment'in ana faaliyet alanı müzik yapımcılığı, sanatçı yönetimi ve yayıncılık üzerinedir. Big Hit'in ticari faaliyetleri arasında, küresel grup BTS ve en yeni grupları TOMORROW X TOGETHER de dahil olmak üzere, üst düzey sanatçıların fikri mülkiyetlerinin yönetimi ve bunlardan üretilen içeriğin geliştirilmesi vardır. "Şifa için Müzik ve Sanatçı ('Music & Artist for Healing )" misyonuna sahip olan Big Hit, ürettiği içeriklerle, dünyanın dört bir yanındaki müzik severlere rahatlık ve ilham sağlarken, olumlu bir etki yaratmaya çalışmaktadır.

Takeone Company Hakkında:

Takeone Company Corp. popüler kültürü oyun çevresinde kullanan yenilikçi bir içerik şirketidir. 2016'da kurulan Takeone, hem popüler kültüre hem de orijinal fikri mülkiyetlere dayalı bir hikaye çerçevesinde, interaktif oyun elementlerini bir araya getiren "Sinematik Oyunlar" adı yeni bir mobil oyun türünün öncülerindendir.Oyunlarında, yeni nesil hikaye anlatımının sınırlarını zorlayan tüm devinimli videolar ve çeşitli görsel içerikler bulunmaktadır.Hem hikaye anlatımı hem de oyun geliştiriciliğinde sahip oldukları yılların deneyimi ve birikimi, Take Uran ve BTS World gibi oyunların ortaya çıkmasına yol açmıştır.Takeone, şu anda gelecek oyunları için, bir takım sinematik oyun geliştirme aşamasında.Daha fazla bilgi için lütfenwww.takeonecompany.com adresini ziyaret edin.