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Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul poyrazla nefes alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. 

06 Ağustos 2020 Perşembe 09:34
Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul poyrazla nefes alacak

Bugün hava nasıl olacak? | İstanbul poyrazla nefes alacak


Bugün hava nasıl olacak? Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gün içerisinde yağmur geçişleri bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise poyraz etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli (30-50 km/sa)esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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MeteoHava Durumu
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