Bugün hava nasıl olacak? Karadeniz ve İstanbul için dikkat

Aşırı sıcakların kavurduğu Ege, Akdeniz, ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde önemli bir değişiklik olmazken, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmurlu havanın yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Meteorolojik uyarıda olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan vb.) tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Türkiye sıcak havanın etkisinde. Yurt genelinde yüksek olan hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren belli yerlerde sağanak yağışa dönüşecek. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor. Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege'de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 34 derece ile Adana en yüksek hava sıcaklığının görüldüğü il olacak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusu ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A ÇARŞAMBA YAĞMUR GELİYOR

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.