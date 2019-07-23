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Bugün hava nasıl olacak? Trakya ve Marmara için uyarı geldi

Türkiye'nin kuzey kesimleri çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağmur bekleniyor...

Bugün hava nasıl olacak? Trakya ve Marmara için uyarı geldi

Türkiye'nin kuzey kesimleri çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağmur bekleniyor...

23 Temmuz 2019 Salı 08:38
Bugün hava nasıl olacak? Trakya ve Marmara için uyarı geldi

Bugün hava nasıl olacak? Trakya ve Marmara için uyarı geldi

Türkiye'nin batı kesimleri ile Karadeniz Bölgesi'nde lokal yağmurlu hava sistemi etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmiyor..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
 

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Bugün Hava Nasıl Olacak?Meteoroloji
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