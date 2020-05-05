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Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat

Türkiye'nin büyük bir bölümü yağmurlu hava sisteminin etkisi altında kalacak. Özellikle Saat 12.00'den sonra yağmurlu hava yurdun tamamında hissedilecek.

05 Mayıs 2020 Salı 07:45
Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat

Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat


Meteorolojik verilere göre Ege Bölgesi'nde İzmir kıyı kesimleri dışında yağmurlu ve serin hava etkili olacak. Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla dışında ülkenin tamamı sağanak yağışlı. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 

Türkiye geneli zaman zaman parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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