Bulgarca çeviri

Bir dilin anlamını yitirmeden başka bir dile aktarılmasına çeviri denilmektedir. Her hangi bir dilin bir ihtiyaçtan dolayı başka bir dile çevrilmesi gerekebilir. Bu çeviri iki türlü yapılmaktadır. Biri yazılı çeviri diğeri ise sözlü çeviridir. Yazılı çeviriler genel olarak metinler üzerinden yapılmaktadır. Sözlü çeviriler konuşma ve diyalogların çevrilmesi amacıyla yapılmaktadır. Yazılı çeviri sözlü çeviriye göre daha kolaydır. Sözlü çevirilerde anlık çeviri yapılması istediği için Bulgarca çeviri sektöründe iyi olan kişiler tercih edilmektedir. Bir dilde çeviri yapabilmek için gereken durumlar;

l Bulgarca dil eğitimi alması,

l Bulgarca kültüründe yaşamış olması veya hakim olması

l Dili hızlı ve aktif kullanabilmesi

l Dilin her özelliğini bilmesi ve yönetebilmesi

Çeviri Türleri

1. Sözlü Çeviri Türleri

l Diyalog Çevirisi

l Ardıl Çevirisi

l Simultana ( Eş zamanlı Çeviri)

1. Yazılı Çeviri Türleri:

l Edebiyat Çevirisi

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Teknik Metin Çevirisi

l Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri Çevirileri

l Ticari Metin Çevirileri

l Hukuk Çevirisi

l Tıp Çevirisi

l Yeminli Çeviriler

l Web Çevirisi

Çeviri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Bulgarca dilinin dil bilgisi özelliklerinin tamamıyla öğrenilmesi gerekir. Bunun yanında tercüman anadilini de etkin olarak kullanabilmelidir.

2. Bulgarca dili kaç tane ülke sınırları içerisinde kullanılıyor ise araştırmalı ve kelimelerin farklı anlamlarının olup olmadığı analiz edilmelidir. Bazı çevirilerde kelimeler istenilen kelimenin anlamı dışında kullanılmaktadır. Bu durum da çevirinin anlamını bozmaktadır.

3. Çeviri yapılan dille sürekli olarak pratik yapılmalıdır. Dil konuşulmadığı takdirde unutulan bir şeydir.

4. Yazılı metin Çeviri yapılırken sözlük kullanmak uygun olabilir. Ancak kullanılacak sözlük Bulgarca-Bulgarca olmalıdır.

5. Sözlü çeviriler de zaman kısıtlaması vardır. Bu sebeple sözlü çeviri yapabilecek bir donanıma sahip olmayan kimse sözlü çeviri işlemi yapmamalıdır. Sözlü Çeviriler sözü söyleyen kişinin ağzından çıkar çıkmaz veya 1 2 dakika içerisinde yapılır. Yazılı çeviriye göre daha fazla bilgi ve tecrübeye gebedir.

6. Yazılı metinlerde geçen konuyu önceden araştırıp terimlerin anlamına vakıf olunmalıdır. Bu sayede çeviri yaparken oluşacak sürprizlerin önüne geçilmiş olur.

7. Yazılı metinleri baştan sona okumadan çeviri yapılmamalıdır. Kelime kelime çeviri yapmak anlamı bozmakla kalmaz anlamı yok eder.

8. Yazılı metinler de en çok yapılan hatalardan biri de bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Bilgisayar üzerinden yapılan çeviriler tamamen anlamdan uzak yanlış çevirilerdir.