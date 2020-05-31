Büşra Çerçil'den acı haber | Feci kazada can verdi

Denizli'de özel bir okulda öğretmenlik yapan Büşra Çerçil geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinden, Aydın yönüne giden Büşra Çerşil, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Büşra Çerşil’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir özel okulda öğretmen olan Çerşil’in cansız bedeni ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Çerşil’in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.