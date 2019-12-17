ByLock operasyonu 260 gözaltı kararı var



Terör örgütü FETÖ yapılınmasına yönelik ByLock operasyonu yeniden başladı. Türkiye genelinde 260 gözaltı kararı var, 171 kişi gözaltına alındı. Öte yandan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ'den tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece CHP'den ilk kez bir belediye başkanı FETÖ suçlamasıyla cezaevine girdi.

FETÖ'ye yönelik özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 171 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli başlatılan operasyonda 171 şüpheli yakalandı.

Bu arada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, savcıya ifade verdi. Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. İbrahim Burak Oğuz, son 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.