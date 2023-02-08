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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yardım kampanyası başlattı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde şiddetle hissedilen deprem felaketinin yarattığı yıkıcı gelişmeler, yüreğimizi yakmaya devam ediyor.

08 Şubat 2023 Çarşamba 21:34
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yardım kampanyası başlattı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yardım kampanyası başlattı

Bu büyük acı karşısında aklımızda, kalbimizde gelecek iyi haberleri bekliyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bu kara günleri hep birlikte atlatmak için yardıma hazırız!

34 yıldır hep birlikte mücadele ettiğimiz, her zaman ve koşulda tek yürek olarak ilerlediğimiz tüm Çağdaş Yaşam dostlarıyla deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza ivedi şekilde destek olmak adına yaptığımız yardım toplama izni başvurumuza hala yanıt alamadık.

Ancak biz yanınızdayız!

Türkiye’nin dört bir yanındaki 122 şubemiz, 21 bin 607 üyemiz, 161 bin 350 mezunumuz, 23 bin öğrencimiz ve 61 bini aşkın destekçimizle

Yardıma hazırız!

ÇYDD Genel Merkezi ve şubeleri olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’na ve İstanbul Valiliği’ne deprem sonrası çalışmalara destek vermeye hazır olduğumuzu belirten dilekçimizi sunduk. Ayrıca deprem bölgesine acil ihtiyaç malzemesi battaniye, giysi, ayakkabı, yiyecek vb. toplamak ve göndermek üzere kampanya izni için İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurduk.

Yanıt bekliyoruz.  

Bugün, gençlerimizin oluşturduğu gönüllü hareketinden, burs desteğinden feragat ederek “Afetzedelere destek olmak için kullanılmasını istiyorum.” diyen öğrencilerimizden, var yok demeden yüreğini ortaya koyan destekçilerimizden aldığımız güçle 

Yardıma hazırız!

Deprem felaketi karşısında çözümün parçası olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yardım kampanyalarına destek vermek ve yardım yapmak isteyen gönüllülerimizi ve üyelerimizi yerel yönetimlere yönlendiriyoruz.

Deprem bölgesinde eğitim gören veya ailesi bölgede yaşayan 3 bin 600 öğrencimizin güncel durumlarını ve acil ihtiyaçlarını şubelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla eş güdümlü çalışarak tespit ediyoruz. Afetzede öğrencilerimizin her birine 1.000 TL destek sağlamaya başladık.

Yaralarımızı hep birlikte sarmaya kararlıyız.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak paylaşmanın ve dayanışmanın gerekliliğini hissediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizde yaşanan felaketlerde benzeri tecrübelere sahip olan, 1999 Gölcük depreminde sahada çok ciddi çalışmalara yaparak afetzedeler için konteyner kentler kurmuş ve yönetmiş bir dernek olarak talebimizi yineliyoruz;

Yardıma hazırız, yanınızdayız!

Anahtar Kelimeler:
DepremDeprem Yardımları
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